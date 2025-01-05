大陸飛行車商機 面臨成本難題

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸飛行汽車產業快速成長，包括小鵬汽車、長安汽車、廣汽等車企積極布局，不過業界認為，飛行汽車若想真正從概念走向現實，面臨最大的問題是成本太高，加上技術、法規及社會接受度等都是挑戰。

以2024年已啟動試飛的「上海浦東-金山-海寧」為例，從上海浦東到金山單程飛行時間不到20分鐘，但單人單程票價為人民幣1,400元至2,400元（約新台幣6,300元到1.1萬元），單架次包機為人民幣6,000元至9,800元（新台幣2.7萬元到4.4萬元）。

每日經濟新聞報導，小鵬匯天創始人、總裁趙德力表示，現階段整個行業的降本速度不會像新能源汽車一樣，出現人民幣幾萬元、10幾萬元的快速下降，行業商業化還需要時間。目前飛行汽車的飛行成本很高，單次飛行一小時就需要人民幣1萬元（新台幣4.5萬元）。

布局飛行汽車業務的公司不少來自汽車製造商，長安汽車於2024年12月21日，與億航智能簽訂戰略合作協議，將圍繞飛行汽車的研發、製造、銷售和運營等項目開展合作。

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