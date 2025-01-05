人行：善用兩工具支持股市

2025年中國人民銀行工作會議在1月3日至4日召開，人行行長潘功勝在會中再度提到要擇機降準降息，並且要用好用足支持資本市場的兩項結構性貨幣政策工具（互換便利、貸款回購股票）。

人行官網昨（4）日刊登2025年中國人民銀行工作會議，潘功勝表示，2025年重點抓好以下工作，要實施適度寬鬆的貨幣政策，為經濟穩定增長創造適宜的貨幣金融環境。綜合運用多種貨幣政策工具，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準降息，保持流動性充裕、金融總量穩定增長，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。

更好把握存量與增量關係，注重盤活存量金融資源，提高資金使用效率。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，堅決防範匯率超調風險。

人行表示，要統籌做好金融五篇大文章（科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融和數字金融），更好服務經濟高質量發展。