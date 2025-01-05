人行：善用兩工具支持股市

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

2025年中國人民銀行工作會議在1月3日至4日召開，人行行長潘功勝在會中再度提到要擇機降準降息，並且要用好用足支持資本市場的兩項結構性貨幣政策工具（互換便利、貸款回購股票）。

人行官網昨（4）日刊登2025年中國人民銀行工作會議，潘功勝表示，2025年重點抓好以下工作，要實施適度寬鬆的貨幣政策，為經濟穩定增長創造適宜的貨幣金融環境。綜合運用多種貨幣政策工具，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準降息，保持流動性充裕、金融總量穩定增長，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。

更好把握存量與增量關係，注重盤活存量金融資源，提高資金使用效率。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，堅決防範匯率超調風險。

人行表示，要統籌做好金融五篇大文章（科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融和數字金融），更好服務經濟高質量發展。

中國人民銀行 貨幣

延伸閱讀

重遊1920！萬寶龍「大亨小傳」書寫工具 致敬百年經典

陸央行敲定今年降準降息 專家估或降準0.5-0.75個百分點

大陸央行貨幣政策委員會 建議「擇機降准降息」

金融時報：中國大陸央行擬今年調降政策利率

相關新聞

大陸上月CPI 有望回升

大陸國家統計局預計將於9日發布2024年12月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）。有專家預測，由於食品價...

陸一線城二手房成交量大增 「北上廣深」上月齊步攀高

大陸樓市成交熱度持續升溫，「北上廣深」一線城市去年12月的二手房成交量大增，北京二手房成交量2.1萬套是近兩年最高，年增...

人行今年降準 專家估達0.75百分點

去年底召開中共中央經濟工作會議以來，大陸持續釋出寬鬆的政策訊號。據中國人民銀行（大陸央行）網站昨天消息，該行三到四日召開...

抖音支付增資 蓄勢搶市

大陸支付行業2025年首例增資案是抖音。大陸國家企業信用資訊公示系統顯示，抖音支付的註冊資本由人民幣1.5億元（約新台幣...

大陸飛行車商機 面臨成本難題

大陸飛行汽車產業快速成長，包括小鵬汽車、長安汽車、廣汽等車企積極布局，不過業界認為，飛行汽車若想真正從概念走向現實，面臨...

兩岸觀策／把學者「消音」 恐釀陸經濟新風險

去年十二月卅一日，大陸經濟學者管清友在微信朋友圈發文稱：「消費不用刺激，有錢就行。信心不用鼓舞，常識就行。經濟不用提振，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。