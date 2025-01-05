陸一線城二手房成交量大增 「北上廣深」上月齊步攀高

大陸樓市成交熱度持續升溫，「北上廣深」一線城市去年12月的二手房成交量大增，北京二手房成交量2.1萬套是近兩年最高，年增66%，深圳二手房成交量約8,000套是近四年最高，上海及廣州成交量也大增，被業界視為一線城市房市復甦訊號。

澎湃新聞報導，根據安居客上海的監測數據，去年12月，上海二手房（含商業）網簽成交2.9萬套，來到全年單月最高紀錄，同時也是近三年來的最高水準，與上月相比成長9.8%。

在此其中，去年12月的周六、周日及一個平日共九天的單日成交均破千套，創下去年單月破千天數最高紀錄。

一線城市去年12月二手房成交量 圖／經濟日報提供

廣州同樣跑出翹尾行情。廣州市房地產仲介協會最新統計數據顯示，去年12月廣州市二手住宅的網簽數量為1.1萬套。機構監測顯示，該網簽量跑出年內單月成交最高成績，同時也是年內第五次突破萬套。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，2024年，一線城市明顯的特點是「政策效應吸收好」。

隨著中央及地方政府對房地產市場的一系列精準施策，一線城市樓市展現出強勁的復甦勢頭，市場成交齊創新高。

嚴躍進認為，隨著政策的持續落地和市場的深入調整，一線城市樓市有望繼續保持穩定增長的態勢，同時也將帶動更多城市逐步走出低谷。

58安居客研究院院長張波認為，一線城市的復甦，龍頭效果將在2025年得到顯現，將帶動更多城市逐步走向「止跌回穩」。2025年春節後依然是個重點的時點，建議政策持續跟進，以推進市場保持維持復甦。

業內認為，2025年房地產政策空間已有限，一線城市在限購方面仍有操作空間，中小城市政策空間已收窄。未來住房公積金政策的空間依然存在，包括利率調整顯著低於商業銀行房貸利率，或增加住房公積金貸款總額，降低購房成本。

同時，「以舊換新」和購房補貼政策，也將在更多城市落地並加大力度，如契稅減免、家裝補貼等，提升購房者入市意願。

從需求端政策內容來看，北上廣深等30個大城市放鬆限購政策，目前僅剩下北京、上海、深圳、海南仍有局部限購，其餘城市均取消了限購。除此之外，限貸政策、限價政策、限售政策在不少二線城市也有所調整。