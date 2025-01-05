抖音支付增資 蓄勢搶市

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
抖音。路透
抖音。路透

大陸支付行業2025年首例增資案是抖音。大陸國家企業信用資訊公示系統顯示，抖音支付的註冊資本由人民幣1.5億元（約新台幣6.8億元）大幅增加至人民幣31.5億元（約新台幣141.8億元），增幅高達20倍，顯示抖音支付準備大舉搶攻市場。

抖音支付是字節跳動旗下的支付平台，字節跳動在2020年收購武漢合眾易寶科技公司，字節跳動因此獲得互聯網支付牌照，隨後在2021年推出抖音支付，直到2024年6月，大陸央行同意合眾易寶公司變更名稱為抖音支付，讓抖音支付準備大展拳腳。

目前抖音支付的註冊資本，僅次於騰訊的財付通、貝寶支付、度小滿支付，位列行業第四大，另外，支付寶雖是業界龍頭老大但註冊資本卻只有人民幣15億元。

抖音支付大事紀 圖／經濟日報提供
抖音支付大事紀 圖／經濟日報提供

時代財經報導，博通諮詢金融業資深分析師王蓬博指出，抖音支付增資至人民幣31.5億元，說明與抖音自身的規模符合。後續若抖音支付業務範圍、規模等發生重大變化，例如涉及到聯動商務合併後的業務，未來或存在進一步增資的需要。

從行業層面來看，王蓬博認為，抖音支付增資也可能給其他支付機構帶來壓力，加劇行業競爭，以此推動支付行業格局發生變化。

抖音集團在支付業務，不僅限於增資，2024年還欲拿下第二張支付牌照。

2024年4月，上市公司海聯金匯公告稱，擬將全資子公司所持有的聯動商務，100%股權轉讓給天津同融，也就是抖音支付的母公司。

根據大陸央行官網顯示，聯動商務的支付牌照業務類型為「互聯網支付、行動電話支付、銀行卡收單」。

人民幣 字節跳動 抖音

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