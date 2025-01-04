陸央行工作會議重申「擇機降準降息」 提2025年重點工作

去年底召開中共中央經濟工作會議以來，大陸持續釋出寬鬆的政策訊號。據中國人民銀行（大陸央行）網站，該行3到4日召開2025年工作會議，提出實施適度寬鬆的貨幣政策，「擇機降準降息」，維持流動性充裕、金融總量穩定成長。

據大陸央行，2025年中國人民銀行工作會議1月3日到4日召開，會議總結2024年工作，分析當前形勢，部署2025年工作。大陸央行行長潘功勝出席會議並講話。

就2025年重點工作，會議提出七點，一是堅定不移深化全面從嚴治黨；二是實施適度寬鬆的貨幣政策，為經濟穩定成長創造適當的貨幣金融環境；三是統籌做好金融「五篇大文章」。

四是充分發揮中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，守住不發生系統性金融風險底線；五是穩步推動金融改革開放，提升人民幣國際化水準；六是深度參與全球金融治理與合作；七是進一步優化中央銀行金融管理與服務。

就實施適度寬鬆的貨幣政策，會議提出，綜合運用多種貨幣政策工具，依據國內外經濟金融情勢及金融市場運作狀況，擇機降準降息，維持流動性充裕、金融總量穩定成長，使社會融資規模、貨幣供給量成長同經濟成長、價格總水平預期目標相符。

會議也說，要維持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定，堅決防範匯率超調風險，和改善及強化房地產金融宏觀審慎管理，支持建構房地產發展新模式，及進一步增強人民幣國際貨幣功能等。

在此之前，大陸央行3日就曾發布，貨幣政策委員會2024年第四季度例會於去年12月27日召開的訊息，該會議也說，下階段貨幣政策要加大貨幣政策調控強度，擇機降準降息。