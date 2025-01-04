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2025人行工作會議 人行行長：用好用足「兩工具」支持股市

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
2025年中國人民銀行工作會議在1月3日至4日召開。圖／取自人行官網
2025年中國人民銀行工作會議在1月3日至4日召開。圖／取自人行官網

2025年中國人民銀行工作會議在1月3日至4日召開，人行行長潘功勝在會中再度提到要擇機降準降息，並且要用好用足支持資本市場的兩項結構性貨幣政策工具（互換便利、貸款回購股票）。

人行官網4日刊登2025年中國人民銀行工作會議指出，2025年重點抓好以下工作，要實施適度寬鬆的貨幣政策，為經濟穩定增長創造適宜的貨幣金融環境。綜合運用多種貨幣政策工具，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準降息，保持流動性充裕、金融總量穩定增長，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。

更好把握存量與增量的關係，注重盤活存量金融資源，提高資金使用效率。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，堅決防範匯率超調風險。

人行表示，要統籌做好金融五篇大文章（科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融和數字金融），更好服務經濟高質量發展，加強與財政政策協同配合，進一步加大對科技創新、促進消費的金融支持力度。積極拓寬融資渠道，支持企業通過債券、股權等市場融資，提升金融服務質效。

人行強調，要用好用足支持資本市場的兩項結構性貨幣政策工具，探索常態化的制度安排，維護資本市場穩定運行，穩步推進金融改革開放，提升人民幣國際化水平。增強債券市場功能和服務實體經濟能力。加強金融基礎設施建設與統籌監管。有序擴大金融業高水準開放，支持上海國際金融中心建設，鞏固和提升香港國際金融中心地位，守住開放條件下的金融安全底線。

中國人民銀行 人民幣 實體經濟 貨幣

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