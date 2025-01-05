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大陸上月CPI 有望回升

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸國家統計局預計將於9日發布2024年12月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）。（新華社）
大陸國家統計局預計將於9日發布2024年12月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）。（新華社）

大陸國家統計局預計將於9日發布2024年12月消費者物價指數CPI）、生產者物價指數（PPI）。有專家預測，由於食品價格下跌的拖累效應減弱、支持耐用消費品「以舊換新」等存量政策持續顯效、近期房市回暖，居民消費需求會進一步回升，預測CPI月比有望由負轉正，同時，PPI降幅將趨於收窄。

11月大陸CPI年增0.2%，低於外界預期，為五個月最低；11月PPI年減2.5%。這也顯示大陸內需不振，持續面臨通貨緊縮的陰霾。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

證券時報報導，中信證券研究報告研判，12月通膨或延續偏弱態勢，但2025年預計CPI年增速將整體回升。CPI方面，已公布的高頻數據中，豬肉、蔬菜等主要農產品仍處於降價區間，非食品項在12月往往延續月比降價的季節性趨勢，預計CPI年比可能會延續回落。PPI方面，12月油價可能維持低位震盪，黑色金屬、有色金屬價格或延續回升態勢，預期月比延續上行，年比數據也會回升。

光大證券則預估，2025年CPI年中樞（一年中的核心部分）或上行至0.8%，高於2024年；PPI年比中樞較2024年也將有所改善。

每日經濟新聞引述東方金誠首席宏觀分析師王青指出，伴隨食品價格下跌拖累效應減弱，以及支持耐用消費品「以舊換新」等存量政策持續顯效，居民消費需求會進一步回升，預計物價上漲動能會有所改善，CPI月比有望由負轉正，該數據年漲幅可望升至0.4%左右。

CPI 指數 豬肉

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