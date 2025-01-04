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北京、上海國資公司 砸百億成立積體電路併購基金

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為位於北京市亦莊經濟技術開發區的中芯國際園區大門。圖／中新社
圖為位於北京市亦莊經濟技術開發區的中芯國際園區大門。圖／中新社

在川普即將就任美國總統，中美科技戰風雨持續之際，近日北京相關大陸國資背景公司聯合上海國資，共同設立總規模達人民幣30億元（約新台幣135億元）的積體電路裝備產業投資併購二期基金。財聯社報導稱，北京正在將亦莊，打造為大陸積體電路產業高地。

據陸媒財聯社、科創板日報，在2020年設立北京積體電路裝備產業投資併購基金之後，近日，北京積體電路裝備產業投資併購二期基金（有限合夥）成立，出資額人民幣25億元，經營範圍包含：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。

報導稱，合夥人資料顯示，二期基金由北京、上海兩地國資共同出資設立，均落地於北京經開區（北京亦莊），該區正積極打造成大陸全國積體電路產業高地。據指出，二期基金募資總規模為人民幣30億元，首期擬現金募資不超過人民幣25億元。

在北京的大陸國資公司方面，包括北京市屬國企北方華創認繳出資人民幣5.1億元，還有北京市政府出資設立北京國管，及亦莊產投、北京積體電路產業投資基金、北京電控等參與出資；來自上海的大陸國資公司資金方面，有浦東科創一號基金、臨港科技前沿基金。

根據規劃，自2002年引進中芯國際以來，大陸就積極將北京亦莊發展為積體電路產業重鎮，根據北京官方規畫，2025年，亦莊新城積體電路領域專案將達到23個，總投資超人民幣3000億元。

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