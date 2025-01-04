陸2024年政府債創歷史新高 中央政府加槓桿穩經濟

2024年大陸國債加上地方債的政府債淨融資額為人民幣11.3兆元，創下歷史新高。在中央經濟工作會議定調「要實施更加積極的財政政策」後，市場預計2025年大陸政府債淨融資或達到人民幣15兆元左右，相比2024年增長約人民幣4兆元。分析認為，政府債對經濟增長、金融市場的影響將越來越大。

介面新聞報導，考慮到居民、企業有效需求不足，未來一段時間大陸的政府部門仍將是加槓桿的主力，政府債淨融資規模還將增加。展望2025年，政府債大概率前置發行，「早發行、早使用、早見效」的同時，為後續特別國債發行及應對外部不確定性留出空間。此外，大陸央行國債淨買入規模也將增加，以熨平政府債發行引起的流動性波動。

過去10年大陸政府部門加槓桿的主體是地方政府。究其原因，特別國債只是偶爾發行，而地方專項債不計入赤字成為加槓桿的主要工具，其發行規模快速增長；由於赤字率長期保持在3%及其以下，普通國債增量有限。在經濟下行壓力較大的年份，為了使赤字率不突破3%，監管部門創設諸多類財政政策工具，比如2015年-2018年創設人民幣1.8兆元專項建設基金、2022年創設政策性開發性金融工具等。

不過在10年加槓桿後，地方政府的債務壓力越來越大。在當前居民、企業有效需求不足的背景下，政府部門仍有必要加槓桿，學界建議加槓桿的主體要轉移到中央政府。但中央政府加更多槓桿，意味中央要增加國債發行額度，也就意味赤字率要突破3%。

大陸官方一直以來衡量財政債務是否健康的核心指標為「赤字率不超過3%、負債率不超過60%」，不過大陸財政部部長藍佛安去年10月8日表示，中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。這意味著大陸將打破上述兩個約束指標，此後大陸將更多通過中央政府加槓桿的方式穩經濟，預計未來國債淨融資規模可能超過地方政府債，政府債淨融資將持續超過人民幣10兆元，政府債對經濟增長、金融市場的影響越來越大。