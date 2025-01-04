陸新能源汽車滲透率提升 機構估消費刺激力度將加大

中信證券4日發布報告指出，2024年大規模汽車消費刺激政策力度邊際顯著增強、單車優惠力度提升，2024年陸續出台的以舊換新政策在2024年下半年很好地起到了銷量托底作用，報告指出，相關政策延續的可能性較大，且不排除會有其他多樣化的刺激性政策。

報告首先盤點2000年以來大陸經歷的四次大規模汽車消費政策刺激，其中三次為大型購置稅減徵政策，時間分別為2009年1月-2010年12月、2015年10月-2017年12月、2022年5-12月。前兩次購置稅減徵為首年減免5%、次年退至減免2.5%；2022年購置稅減徵時長僅7個月，沒有退坡過程而是直接結束。

歷史還有兩次汽車「以舊換新」補貼政策，第一次補貼、汽車下鄉政策時間與購置稅減徵政策重合、且僅人民幣100億元政策支出；2024年6-12月，第二次「以舊換新」及各地置換補貼政策開始執行。而本次政策與此前三次購置稅減徵政策形式不同，為直接補貼，財政支出金額量級高。

報告指出，此次政策手段改變的主要原因為新能源汽車滲透率不斷提升，且新能源汽車目前仍享受購置稅減免優惠，因此單純的購置稅減徵預計效果將弱於報廢和置換補貼。此外，本次補貼在歷次政策中單車優惠力度最強，約為9%，高於此前的5%和2.5%。

報告指出，據測算，2024年汽車「以舊換新」政策財政支出約人民幣890億元、拉動汽車銷量約167萬輛，對應財政槓桿約為2.9。中信證券假設2025年潛在的汽車「以舊換新」的財政槓桿略有下降至2.3，且假設在樂觀、中性、悲觀場景下的乘用車補貼分別人民幣為2000億元、1500億元、1000億元，則政策拉動新增銷量分別為297萬輛、223萬輛和149萬輛，2025年同比銷量增速分別為9.1%（樂觀）、6.4%（中性）和3.7%（保守）。

不過報告也指出，當前大規模汽車消費刺激政策正面臨多項挑戰，包括國際貿易摩擦加劇的風險；去全球化趨勢下產業鏈或存在供應風險；國內宏觀經濟不及預期的風險；來自海外需求不足、國內消費不足或政府投資不及預期的風險；相關產業政策不達預期的風險；晶片供應導致整車出貨量不及預期的風險；關鍵原材料大幅漲價的風險。