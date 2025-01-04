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轉至境外旅遊 大陸海南免稅生意2024年跌近3成

中央社／ 台北4日電
據中國大陸海南海關2日公布的數據，海南遊客去年在免稅商品上的消費額為人民幣309.4億元（下同，約新台幣1362億元），比2023年下降了29.3%。人民幣示意圖。圖／美聯社
據中國大陸海南海關2日公布的數據，海南遊客去年在免稅商品上的消費額為人民幣309.4億元（下同，約新台幣1362億元），比2023年下降了29.3%。人民幣示意圖。圖／美聯社

據中國海南海關2日公布的數據，海南遊客去年在免稅商品上的消費額為人民幣309.4億元（下同，約新台幣1362億元），比2023年下降了29.3%。

數據同時顯示，2024年前往海南島的遊客人數下降15.9%至568.3萬人，2023年為675.6萬人。

星島日報報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間因為中國居民無法外遊，間接造成海南島免稅生意蓬勃發展，吸引大批外國品牌進駐。解禁後的2024年中國居民恢復到港澳及日韓等境外旅遊。

路透社報導則指出，隨著疫情強制節儉後的一波「報復性消費」消退，國內消費回到較低軌道，特別是在2024年下半年。11月零售總額年增3.0%，遠低於分析師預期的4.6%。

報導指出，雖然海南的零售消費對中國本身的經濟並非關鍵，免稅消費的下滑卻打擊到外國的奢侈品品牌。國際奢侈品品牌LVMH及開雲（Kering）等皆在海南開設店鋪。

COVID-19 疫情

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