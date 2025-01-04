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外國手機在中國銷量驟減 蘋果壓力更重

中央社／ 紐約3日綜合外電報導

根據3日發布的官方數據顯示，外國品牌智慧手機去年11月在中國的銷量驟降近5成，凸顯在中國是最熱銷外國手機的蘋果Apple）正遭遇進一步壓力。

美國財經新聞網CNBC指出，根據他們從中國信息通信研究院（CAICT）所取得資料計算，去年11月外國品牌手機對中國的出貨量為304萬支，相較2023年同期下滑47.4%，也比去年10月下滑51%。

CAICT的資料沒有詳列各家品牌的數字，然而蘋果佔外國手機出貨中國的最大宗，三星等其他國外競爭對手只佔中國當地市場一小部分。

這項數據反映出蘋果在全球最大智慧手機市場中國，面臨來自中國本土品牌的競爭日益激烈。

以手機生意遭美國制裁最重的華為為例，他們在2023年底強勢回歸，在中國市場推出多款高階智慧手機，並已證明非常受中國國內買家青睞。

研究機構「國際資料公司」（IDC）的最新數據顯示，去年第3季華為的銷量成長遠超過蘋果。蘋果本盼去年9月推出的iPhone 16系列能在中國重新取得買氣，還允諾會經由Apple Intelligence軟體提供一系列人工智慧（AI）功能。

然而受制於中國複雜的AI規範，Apple Intelligence目前仍不得其門而入；與此同時，一些中國品牌紛紛高調宣傳自身的AI功能，且現已能在手機裝置上使用。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）去年多次訪問中國，盼為Apple Intelligence牽線與中國本地業者的夥伴關係，凸顯中國市場對蘋果的重要性。另為拉抬iPhone16的買氣及農曆新年促銷的一環，蘋果也將於1月4日推出iPhone 16相關折扣。

Apple 中國市場 蘋果

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