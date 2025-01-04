抖音推動平台工作透明化 將全面公開審核機制

大陸官方在2024年底提出算法應用中的諸多關鍵問題，包括算法的不透明性，此後多家網路公司積極響應新規。抖音3日宣布一系列措施，要推動平台工作透明化，創建安全與信任的平台環境，包括將面向社會全面深入地公開抖音的算法基礎運作原理和運營機制，面向社會全面公開抖音的社區規範、審核標準、審核機制。

抖音的10項措施包括推進算法透明化、推進平台治理透明化、為重點人群提供一站式服務、加大對優質內容的投入、進一步加強內容推薦多樣性、持續加大對不實信息的治理投入、加強網暴攻擊治理、進一步完善防沉迷機制、加大對違法違規現象的線下打擊力度以及加強社會溝通、接受公眾監督。

其中，推進算法透明化為這系列措施備受外界關注的重點。文中指出，2025年，抖音將建設安全與信任中心網站和線下公示展廳，面向社會全面深入公開抖音的算法基礎運作原理和運營機制，也將對外公布各類熱點榜單的計算原理和機制，提高透明度。

此外，抖音將持續加大治理工作的技術研究、產品人力和資金投入，在抖音安全與信任中心，將面向社會全面公開抖音的社區規範、審核標準、審核機制；並將定期公開平台治理的各類典型違規案件和現象，明確對各類問題的治理態度，接受公眾監督。

21世紀經濟報導，抖音集團副總裁李亮認為，各大平台雖都運用算法，但算法科普及透明度不足，且在謠言與網暴識別打擊方面力度有待加強。他認為，平台內容治理難點在於識別謠言與謊言，諸如營銷號傳播謠言的套路，以及部分善於包裝的營銷號編造謊言的情形，給平台識別帶來挑戰。

大陸四部門在2024年11月聯合發布《關於開展「清朗·網絡平台算法典型問題治理」專項行動的通知》， 聚焦算法應用中的諸多關鍵問題，如同質化推送、榜單操縱和熱點炒作、侵害勞動者權益等。通知明確指出，算法的不透明性是許多問題的根源。

基於如此背景，2024年12月以來，多家網路公司積極響應新規， 美團12月27日宣布將採取八項舉措推進算法導向正確，包括設立算法公示專區，持續與各界溝通算法的基本原理、運行機制等，增加算法的透明度，推動算法更加公正、更加人性化。