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中國地方政府舉債規模創新高 6成用於借新還舊

中央社／ 台北4日電

中國地方政府去年舉債規模創歷史新高，原因在於到期債務多，舉債6成資金用於「借新還舊」；另也與財政收入不如預期有關，地方必須加大舉債規模補充財政缺口。

第一財經報導盤點2024年中國地方政府舉債狀況。中國地方政府借錢合法途徑為發行債券，2024年中國地方政府發行債券合計人民幣9.8兆元（約新台幣44.1兆元），年增率5%，規模創歷史新高；舉債6成資金用於借新還舊。

中國地方政府舉債規模創歷史新高原因有2個，一方面為到期債務較多，必須置換存量隱性債務；另一方面與財政收入成長不如預期有關，地方政府需要加大舉債規模、補充財政缺口，同時必須加大投資，刺激總需求。

報導提到，地方政府債券按用途可分為「新增債券」、「再融資債券」。新增債券資金用於基礎設施等重大專案、民生專案；再融資債券主要用於償還到期債務本金，屬於「借新還舊」，中央政府2024年起也開始允許用新增「專項」債券置換存量隱性債務。

根據公開數據，2024年中國地方政府發行新增債券與再融資債券共計9.8兆元。新增債券發行4.7兆元，其中3.8兆元用於項目建設、0.9兆元用於置換存量隱性債務；再融資債券發行5.1兆元。兩類債券用於借舊還新高達6兆元，占發行總額約61%。

財稅專家在第一財經報導中表示，2024年化債力道加大，實現隱性債務展期降息，大大減輕地方政府當期化債壓力，讓地方政府可以挪出更多資金用於促發展、保民生，推動解決地方各類「三角債」問題。

粵開證券首席經濟學家羅志恆認為，2024年新增專項債券投向範圍擴大，較2023年更多投向市政、產業園區、交通傳統基建類資金，主要是為了發揮財政逆週期調節效果，擴大總需求，推動經濟回升。

債務 本金

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