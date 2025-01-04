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陸央行敲定今年降準降息 專家估或降準0.5-0.75個百分點

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸央行貨幣政策委員會2024年第四季度例會近日召開。會議指出，下階段貨幣政策要加大貨幣政策調控強度，擇機降準降息。（路透）
大陸央行貨幣政策委員會2024年第四季度例會近日召開。會議指出，下階段貨幣政策要加大貨幣政策調控強度，擇機降準降息。（路透）

大陸央行貨幣政策委員會2024年第四季度例會近日召開。會議指出，下階段貨幣政策要加大貨幣政策調控強度，擇機降準降息。陸媒財經社報導，招聯首席研究員董希淼預計2025年或降準0.5～0.75個百分點，下調政策利率50個基點，引導LPR下降25個基點。在總量上保障流動性更加充裕，在價格上適度降低成本。

中國人民銀行昨公布，人行貨幣政策委員會2024年第四季例會於12月27日召開。會議分析了國內外經濟金融情勢，提出當前外部環境變化帶來的不利影響加深，通膨壓力有所緩解，但世界經濟成長動能不強，主要經濟體經濟表現分化，貨幣政策進入降息週期。

會議提出，中國經濟運作整體平穩、穩中有進，但仍面臨國內需求不足、風險隱患仍較多等困難和挑戰。要實施適度寬鬆的貨幣政策，加強逆週期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，加大貨幣財政政策協同配合，維持經濟穩定成長和物價整體穩定。

會議並研究了下階段貨幣政策主要思路，建議增加貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控前瞻性、針對性、有效性，根據國內外經濟金融情勢及金融市場運作情況，擇機降準降息。維持流動性充裕，引導金融機構加大貨幣信貸投放力度，使社會融資規模、貨幣供給量成長與經濟成長、物價總水準預期目標相符。

董希淼指出，「推動企業融資和居民信貸成本穩中有降」是一個值得關注的表述，顯示市場上「大幅度降息」的觀點可能不太準確。2024年三季度商業銀行淨息差已經下滑至1.53%，處於歷史低位。因此，LPR與政策利率可能會非對稱下降，即政策利率下調幅度大於LPR下降幅度。

匯管信息研究院副院長趙慶明認為，大陸央行再提穩定市場預期，還是試圖向市場表明，不會放任匯率過大的波動。橫向比較來看，人民幣匯率和日元、英鎊、歐元甚至韓元這些主要貨幣相比，表現還是較穩定的。這兩天人民幣的貶值主要是外部因素，也就是美元匯率走強導致的。

此次例會並強調，堅決防止形成單邊一致性預期並自我實現，堅決防範匯率超調風險。東方金誠首席宏觀分析師王青認為，貶值預期聚集的危害在於會導致短期內人民幣貶值成為一個自我證實的預言，進而推動人民幣匯率大起大落，不利於金融穩定。王青指出，2025年人民幣匯率彈性趨於加大，貶值容忍度也會有所提高。如果未來出現人民幣匯率背離基本面的急漲急跌情況，監管層各類穩匯市工具會及時出手。

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