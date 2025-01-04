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李強開國常會要求保障農民工工資支付：加大整治力度，嚴懲惡意欠薪

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸國務院總理李強1月3日主持召開國務院常務會議=，會議指出，保障農民工工資支付，是事關民生的大事。（每日頭條）
大陸國務院總理李強1月3日主持召開國務院常務會議=，會議指出，保障農民工工資支付，是事關民生的大事。（每日頭條）

據新華社，大陸國務院總理李強1月3日主持召開國務院常務會議，研究推進城市更新工作，聽取保障農民工工資支付工作情況匯報，並審議通過《古樹名木保護條例（草案）》 。

對於保障農民工工資問題，會議指出，保障農民工工資支付，是事關民生的大事。要進一步加強對欠薪突出問題的整治力度，暢通維權管道，嚴懲惡意欠薪，切實維護廣大農民工合法權益。要指導各級政府及央企國企優先保障農民工工資支付、帶頭清理欠薪，依法督促民營企業及時償還欠薪。

會議認為，要發揮薪資支付監控預警平台作用，加強人社、金融等部門相關資料聯通，提升欠薪治理效能。要拿出制度性、長效性的舉措，從源頭保障農民工工資支付。

新華社並另撰發一則解讀性新聞指出，眼下正值工資結算高峰，勞動者按時足額拿到報酬的訴求更加迫切。這項部署將推動各地在壓實責任上再加力、在工作重點上再聚焦，以更加過硬的舉措解決拖欠移工工資問題。

報導提到，剛過去的2024年，大陸經濟運作整體平穩、穩中有進，前三季國內生產毛額9,49,746億元，較去年同期成長4.8%。但面對複雜嚴峻的國內外環境，部分產業欠薪抬頭。除工程建設領域欠薪風險外，經營不善、拖欠帳款等帶來非工程建設領域的欠薪問題增加。

報導稱，這次國務院常務會議強調，要指導各級政府及央企國企優先保障農民工工資支付、帶頭清理欠薪，依法督促民營企業及時償還欠薪。若要發揮薪資支付監控預警平台作用，加強人社、金融等部門相關資料聯通，提升欠薪治理效能。要拿出制度性、長效性的舉措，從源頭保障農民工工資支付。

它稱，會議明確了下一步整治欠薪工作的重點任務。各地各部門要抓好落實，出硬招、求實效，真正解決一批群眾急難愁盼問題，對無故拖欠、特別是惡意欠薪行為保持「零容忍」，盡力保障勞工「勞有所得」。

報導說，目前，治理欠薪冬季行動正在全國各地進行。人力資源社會保障部等9部自即日啟動的2025年「春暖農民工」服務行動，再次要求各地暢通移工維權管道，並加大違法懲戒力道。

專家表示，強化部門協同配合，加大督導調度力度，將有效促進各地全面排除化解欠薪風險隱患，依法糾治各類欠薪問題，維護社會大局穩定。

依照國務院就業促進與勞動保護工作領導小組辦公室相關通知要求，在2025年春節前，各地將以工程建設領域特別是政府、國營計畫為重點，採取超常規措施強化欠薪治理，確保所有查實的欠薪資案件在2025年春節前全部辦結，讓移工及時拿到薪資報酬返鄉過年。

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