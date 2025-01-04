陸拚消費 補貼買手機

為提振消費，大陸國家發改委昨天舉行新聞發布會宣布，二○二五年，要加力擴圍實施「兩新」政策，更大力度支持「兩重」項目，包括實施手機等數位產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智慧手表手環等三類數位產品給予補貼。

大陸國新辦昨天上午舉行「中國經濟高品質發展成效」系列記者會，發改委官員表示，今年要加力擴圍實施「兩新」政策，更大力度支持「兩重」項目。

大陸國家發改委指出，要將水利支持範圍拓展至全國大中型灌區、大中型引調水工程；將重點都會圈城際鐵路建設等項目納入支持範圍；在全國範圍全面實施有效降低全社會物流成本行動。在去年提前下達今年約人民幣一千億元項目清單的基礎上，近期將再下一批項目清單，推動盡快形成實體工作量。

此外，要加力擴圍實施「兩新」政策。一是擴大範圍。將設備更新支援範圍擴大至電子資訊、安全生產、設施農業等領域。

實施手機等數位產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智慧手表手環等三類數位產品給予補貼。

二是提升標準。進一步提高新能源城市公車及動力電池更新、農機報廢更新補助標準。加大消費品換新支持力道。

面對消費不振，去年底，中共中央財辦就曾發布，今年實施「提振消費」專項行動的主要內容，將透過加大財政對終端消費（零售）直接投入、提升社會保障水準等多種方式，推動增加民眾收入，以刺激消費。