陸拚消費 祭手機、平板補貼

為提振消費，大陸國家發改委昨（3）日宣布，2025年要擴大實施「兩新」政策（設備更新、以舊換新），更大力度支持「兩重」項目（重大戰略和重點領域建設），包括實施手機等數位產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智慧手表手環等三類數位產品給予補貼。

大陸國務院新聞辦公室昨天舉行「中國經濟高品質發展成效」系列記者會，由大陸國家發改委副主任趙辰昕、副秘書長袁達、副秘書長蕭渭明等官員出席。

大陸國家發改委政策重點

大陸去年以舊換新政策主要補貼汽車及家電等產品，這是大陸中央首度將手機等產品納入補貼範圍，預計將帶動大陸手機銷量大增。根據洛圖科技研究報告顯示，2024年大陸手機市場銷量年增4%；金額年增10%，達到人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元）以上。

大陸國家發改委指出，要加力擴圍實施「兩新」政策。一是擴大範圍。將設備更新支持範圍擴大至電子資訊、安全生產、設施農業等領域，實施手機等數位產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智慧手表手環等三類數位產品給予補貼。

二是提升標準。進一步提高新能源城市公車及動力電池更新、農機報廢更新補助標準。加大家裝消費品換新支持力道。

面對消費不振，去年底，中共中央財辦就曾發布，今年實施「提振消費」專項行動的主要內容，將透過加大財政對終端消費（零售）直接投入、提升社會保障水準等多種方式，推動增加民眾收入，以刺激消費。

在同場記者會上，趙辰昕也喊話，新的一年是大陸「十四五」規劃收官之年，將貫徹落實中央經濟工作會議部署要求，始終牢記高質量發展是新時代的硬道理，堅持幹字當頭，增強信心、迎難而上、奮發有為，切實以經濟高品質發展全面推進中國式現代化。

此外，大陸國家發改委強調，要將水利支持範圍拓展至全國大中型灌區、大中型引調水工程；將重點都會圈城際鐵路建設等項目納入支持範圍；在全國範圍全面實施有效降低全社會物流成本行動。在去年提前下達今年約人民幣1,000億元項目清單的基礎上，近期將再下一批項目清單，推動盡快形成實體工作量。