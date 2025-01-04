陸新能源車零售 2025年衝1,330萬輛…市場滲透率57%

大陸乘用車市場聯席會（簡稱乘聯會）秘書長崔東樹預測，2025年大陸國內汽車零售量將達到2,340萬輛，年增2%，其中新能源乘用車的零售量預計將達到1,330萬輛，年增21%，其市場滲透率將提升至57%，較2024年提升9個百分點。

崔東樹表示，由於2024年下半年實施力度空前的「以舊換新」和「報廢更新」補貼政策，推動2024年全年汽車零售量達到2,294萬輛，年增5.7%。如果2025年能夠維持與2024年相同的補貼水平，那麼用於前述政策總補貼資金需求可能會超過人民幣2,000億元（約新台幣9,000億元），「將創下歷史新高。」

崔東樹指出，這次大陸官方在2025年新的報廢更新和以舊換新政策沒推出前，按照2024年標準實施補貼，這是對春節前車市的巨大的利多。

值得注意的是，汽車價格戰2025年一開年即開打，包括零跑、小鵬、埃安等車企開年即降價。

大陸車企也趕在春節前推出系列促銷政策，同時推出政策補貼「保底」方案，在2025政策未確定前，相關補貼由車企支撐。比如理想汽車推出優惠政策，在購車所在地未推出置換補貼或是不符地方補貼資格，理想汽車則給予人民幣1.5萬元補貼；蔚來汽車及其新品牌樂道聯合宣布，自1日起至2月28日，針對開票購車的用戶推出以舊換新補貼限時保底政策。

其他車企也推出相關優惠方案：零跑汽車自1日起，旗下多款汽車補貼0.6萬元至1.5萬元不等的現金，提供大量的增購、換購、選裝補貼，最高人民幣7,000元；小鵬汽車對指定車款補貼人民幣1萬元等。

儘管不少大陸車企在2024年收獲好成績，甚至銷量創下歷史新高，但港股汽車股低迷，比亞迪股份、廣汽集團、零跑汽車都下跌，長城汽車、小鵬汽車跟跌。分析認為主因在於擔憂車企價格戰。

中汽協專家委員會成員李顏偉表示，年初中國大陸新車折扣有可能加大，車市重燃價格戰，預計銷量受損的多為生產中低價位車型的自主與合資車企。