快訊

觀察站／柯案審檢一鼻孔出氣 自失公信

破獲史上最大廢土集團 毀地300公頃

苗栗大河7.2度低溫 明天「小寒」高山可望降雪 下周一冷氣團轉乾冷

聽新聞
0:00 / 0:00

花旗：中國大陸房地產開啟復甦周期

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
中國大陸房地產示意圖。美聯社
中國大陸房地產示意圖。美聯社

花旗銀行在香港舉行環球投資前瞻投資策略發布會，花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，該行已將大陸房地產板塊投資評級由「低配」調升至「中性」，並認為該行業兩至三年的復甦周期已開啟。

廖嘉豪指出，該行追蹤的35家在大陸A股及港股上市的房地產企業中，甚至不排除優質房企有望恢復派發股息，隨著政策朝著正確方向發展，房地產銷售數據已見改善跡象。

從銷售表現來看，11月和12月的住房銷售額均較該行預期強韌。數據顯示，2024年12月，35家上市房地產企業的新樓銷售額約人民幣2,910億元（約新台幣1.3兆元），僅次於該年的6月和10月。12月的住房銷售額年增3%，是2024年第二次出現正增長，月增幅則達18%。按季度來看，2024年第4季，35家上市房企的銷售額已與2023年同期持平，此前三季都是負成長，依次為-49%、-32%及-32%。

花旗還預測，35家上市房地產企業在2025年的銷售額將下降約23%，較2024年30%的降幅有所收窄；廖嘉豪預估，2024年12月一線城市及較優質的二線城市，其銷售或許會溫和反彈，2025年第1季銷售情況或稍緩，而去庫存周期和價格穩定趨勢，或在2025年至2027年繼續。

一線城市 庫存 房地產

延伸閱讀

圍繞台積電美國廠 地產商斥70億美元鳳凰城大開發

不只台灣！日本房子也愈來愈小、愈來愈貴 專家揭高房價主因

泰總理瘋精品！貝東塔身家資產曝光 擁逾200名牌包百枚戒指

搶印花稅提高前購買 英國上月房價逼近歷史新高

相關新聞

陸拚消費 祭手機、平板補貼

為提振消費，大陸國家發改委昨（3）日宣布，2025年要擴大實施「兩新」政策（設備更新、以舊換新），更大力度支持「兩重」項...

陸新能源車零售 2025年衝1,330萬輛…市場滲透率57%

大陸乘用車市場聯席會（簡稱乘聯會）秘書長崔東樹預測，2025年大陸國內汽車零售量將達到2,340萬輛，年增2%，其中新能...

小米汽車、手機帶勁 股價飆高

小米集團股價昨（3）日大漲6.62%，至36.25港元，創下歷史新高，主要原因是小米汽車2025年銷量目標30萬輛高於預...

陸拚消費 補貼買手機

為提振消費，大陸國家發改委昨天舉行新聞發布會宣布，二○二五年，要加力擴圍實施「兩新」政策，更大力度支持「兩重」項目，包括...

陸第三代半導體廠拚赴港IPO 爭取向海外市場擴張

繼大陸第三代半導體廠商英諾賽科已在港交所上市後，另外兩家第三代半導體廠商天域半導體也向港交所主板申請IPO，天岳先進則發...

花旗：中國大陸房地產開啟復甦周期

花旗銀行在香港舉行環球投資前瞻投資策略發布會，花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，該行已將大陸房地產板塊投資評級由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。