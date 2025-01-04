小米汽車、手機帶勁 股價飆高

小米集團股價昨（3）日大漲6.62%，至36.25港元，創下歷史新高，主要原因是小米汽車2025年銷量目標30萬輛高於預期，加上官方政策要補貼手機，小米受惠可期。

華爾街見聞報導，小米董事長雷軍宣布小米汽車SU7上市9個月交付超13萬輛車，這一前所未有的速度，打消了業內對小米造車的疑慮，供不應求的小米SU7一次次刺激著小米的股價，小米一路從去年低點時的11.84港元，漲至昨天的36.25港元，漲幅超過200%。

雷軍為小米汽車的2025年定下交付30萬輛的目標。這一規模也被汽車行業視為有規模效應的最低門檻，比亞迪從進入汽車行業到年銷30萬輛，花了10年，而小米不到兩年就要達成這個目標。

摩根士丹利在研報中認為，2025年小米的產品組合將有正面變化，這或會推動平均售價的增長及更好的電動車利潤率。另外，小米2024年的交貨量較預期強勁，而2025年的出貨量目標亦較高，意味著新電動車業務有出色的執行能力。

此外，小米雖然是汽車行業的後入局者，但也算是趕上了最後的窗口期。在如今汽車行業比誰活得更久的遊戲規則中，小米有著很多籌碼。比如，在各家已經開始講出海之時，小米汽車的出海故事還沒有開始講，等到之後加入，這不僅能讓小米汽車的規模打開想像，也能為小米的股價再添把火。

值得注意的是，大陸官方2025年將補貼手機、平板及智慧手表手環等數位產品，據了解，小米集團營收當中超一半來自手機業務。多家法人機構預期，手機產品的補貼政策，將刺激消費者換機，小米受惠可期。

而雷軍高調挖角人才加碼AI大模型，也向外界釋放強烈信號，這也有望直接改變小米的估值方式。