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小米集團股價創歷史新高 汽車2025銷量目標30萬輛高於預期

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米集團股價3日大漲6.62%，至36.25港元，創下歷史新高。新華社
小米集團股價3日大漲6.62%，至36.25港元，創下歷史新高。新華社

小米集團股價3日大漲6.62%，至36.25港元，創下歷史新高，主要原因是小米汽車2025年銷量目標30萬輛高於預期，加上官方政策要補貼手機，小米受惠可期。

華爾街見聞報導，大陸國家發改委3日表示，將進一步擴大國家補貼範圍。其中，新增數位產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智慧手表手環等3類數碼產品給予補貼。

據了解，小米集團營收當中超一半來自手機業務。多家法人機構預期，對消費電子產品的國家補貼，將刺激消費者換機，在這一消息的刺激之下，小米在開盤之後便急速上漲，創下上市以來的歷史新高，向著上兆港元市值急行。

2024年底，小米董事長雷軍宣布小米汽車SU7上市9個月交付超13萬輛車，這一前所未有的速度，打消了業內對小米造車的疑慮，供不應求的小米SU7一次次刺激著小米的股價，一路從去年低點時的11.84港元，漲至3日的36.25港元，漲幅超200%。

國信證券研報指出，看好小米集團智慧手機業務受益AI換機潮以及高端化帶來的盈利能力增強，看好公司智慧電動汽車業務交付順利，新業務板塊進展順利帶來的業績增長，同時公司AIoT及互聯網業務呈現增長趨勢。

在跨年直播中，雷軍為小米汽車的2025年定下交付30萬輛的目標。這一規模也被汽車行業視為有規模效應的最低門檻，比亞迪從進入汽車行業到年銷30萬輛，花了10年，而小米不到兩年就要達成這個目標。

摩根士丹利在研報中認為，2025年小米的產品組合將有正面變化，這或會推動平均售價的增長及更好的電動車利潤率。另外，小米2024年的交貨量較預期強勁，而2025年的出貨量目標亦較高，意味著新電動車業務有出色的執行能力。

此外，小米雖然是汽車行業的後入局者，但也算是趕上了最後的窗口期。在如今汽車行業比誰活得更久的遊戲規則中，小米有著很多籌碼。比如，在各家已經開始講出海之時，小米汽車的出海故事還沒有開始講，等到之後加入，這不僅能讓小米汽車的規模打開想像，也能為小米的股價再添把火。

而雷軍高調挖人加碼AI大模型，也向外界釋放強烈信號，他將進一步發力AI大模型。這也有望直接改變小米的估值方式。在各家大模型公司都尋求AI大模型的商業落地路徑時，小米就有現成的人車家全生態產品等著AI大模型來賦能，這讓小米在AI大模型這個賽道，也更具想像空間。

憑著造車一役，雷軍在2024年成功打了一場翻身仗。甚至，雷軍的社交媒體也變身網友們的許願池，網友們許願小米來生產各種東西。小米和雷軍踩中了時代情緒。

雷軍作為一個年逾五旬的企業家，也被認為是最能與年輕一代同頻的企業家，被年輕人關注和追捧，這將為小米帶來源源不斷的消費人群，也讓小米的故事更加吸引人。

不過，小米還要面臨一系列的考驗，小米新款車型YU7將在年中加入，助力小米汽車衝刺30萬輛目標。不過新工廠依舊會面臨產能爬坡的問題，雷軍也坦言，這絕對不是一個輕鬆的指標。

當前小米造車還在大額投入階段，新車排隊上市都需要真金白銀；而新故事中AI大模型也在投入前期階段，也需要燒錢支援，轉化為商業上的營收、提升財報表現更是場漫長的戰役。

小米汽車 車行 電動汽車

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