陸男大生靠轉售潮玩「泡泡瑪特」 單日收入竟高達9萬元

知名潮玩品牌「泡泡瑪特」人氣高漲，商品主要以盲盒形式販售，而熱門系列「Labubu」因受大咖韓星「Lisa」喜愛，造成民眾一片瘋搶，甚至有人高價轉售，讓想買卻買不到的民眾氣得牙癢癢。近日，有大陸學生藉由轉售盲盒，當日賺進高達9萬元台幣的收入。

根據大陸媒體「新浪財經」報導，一名陸籍男大生偶然接觸泡泡瑪特，剛開始倒賣時賺的並不多，但隨著搶到的貨品越來越稀有，他賣出的價格也越來越高。尤其是數量不多的聯名熱款，單品利潤竟高達新台幣9000元。

「尖尖的大耳朵、毛絨絨的身體和九顆尖牙，俏皮中透著可愛」這是外界對泡泡瑪特自2019以來推出的盲盒Labubu形象，而Labubu也是所有系列當中，成長熱度最高的。同時也因為泰籍韓國女團偶像Lisa在個人社群媒體上合影，而成為東南亞潮玩最熱門的品項。

報導中提到，Labubu搪膠系列的所有娃娃，在市場上供不應求。從大陸某二手交易平台的數據来看，原價人民幣594元（約新台幣2672元）一盒的Labubu坐坐派對搪膠毛絨系列，現在價格已被炒到779.6元（約新台幣3507元），甚至一度飆升到1478元（6649元），而部分熱門聯名款，溢價幅度更超過10倍。