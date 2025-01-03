快訊

1月20日記得刷本子！這8.5萬人能領退稅紅包

錄影帶全面消失？第一批產品將在今年2025全消磁

柯文哲遭押回籠 要在北所過年…除夕豪華年菜大餐曝

聽新聞
0:00 / 0:00

擴「兩新」政策促消費 陸將實施手機等數位產品補貼

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸將對購新數位產品提供補貼，以促進消費。圖為華為專賣店內展示的Mate 60 Pro手機。(路透)
大陸將對購新數位產品提供補貼，以促進消費。圖為華為專賣店內展示的Mate 60 Pro手機。(路透)

為提振消費，在3日上午的記者會上，大陸國家發改委官員宣布，2025年，要加力擴圍實施「兩新」政策，更大力度支持「兩重」項目，包括實施手機等數位產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智慧手錶手環等3類數位產品給予補貼。

大陸國新辦3日上午舉行「中國經濟高品質發展成效」系列記者會，由大陸國家發改委副主任趙辰昕、副秘書長袁達、副秘書長蕭渭明等官員出席。

就是否進一步促進消費，大陸國家發改委表示，2025年，要加力擴圍實施「兩新」政策，更大力度支持「兩重」項目。

大陸國家發改委指出，要將水利支持範圍拓展至全國大中型灌區、大中型引調水工程；將重點都會圈城際鐵路建設等項目納入支持範圍；在全國範圍全面實施有效降低全社會物流成本行動。在去年提前下達今年約人民幣1,000億元項目清單的基礎上，近期將再下一批項目清單，推動盡快形成實體工作量。

此外，要加力擴圍實施「兩新」政策。一是擴大範圍。將設備更新支援範圍擴大至電子資訊、安全生產、設施農業等領域。實施手機等數位產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智慧手錶手環等3類數位產品給予補貼。

二是提升標準。進一步提高新能源城市公車及動力電池更新、農機報廢更新補助標準。加大家裝消費品換新支持力道。

面對消費不振，去年底，中共中央財辦就曾發布，今年實施「提振消費」專項行動的主要內容，將透過加大財政對終端消費（零售）直接投入、提升社會保障水準等多種方式，推動增加民眾收入，以刺激消費。

另，在同場記者會上，趙辰昕也喊話，新的一年是大陸「十四五」規劃收官之年，將貫徹落實中央經濟工作會議部署要求，始終牢記高質量發展是新時代的硬道理，堅持幹字當頭，增強信心、迎難而上、奮發有為，切實以經濟高品質發展全面推進中國式現代化。

手錶 記者會

延伸閱讀

亞塞拜然航空空難疑似被俄擊落 大陸航班避重蹈覆轍繞開俄南部領空

台商股利課稅？專家：仍比照外資

大陸跨年夜 飯店訂房率增逾150%

國台辦批兩岸新聞交流開倒車 陸委會：對統戰不能容忍

相關新聞

擴「兩新」政策促消費 陸將實施手機等數位產品補貼

為提振消費，在3日上午的記者會上，大陸國家發改委官員宣布，2025年，要加力擴圍實施「兩新」政策，更大力度支持「兩重」項...

金融時報：中國大陸央行擬今年調降政策利率

英媒報導，中國人民銀行（大陸央行）計劃在今年內進一步下調政策利率，標誌著中國大陸正向更傳統的貨幣政策轉型。

陸擬限電池、關鍵礦產出口 將衝擊美企

川普尚未就職前，中美貿易戰已揭開序幕，就2日大陸商務部通知，擬對鋰、鎵這些電動車電池、晶片生產所需的關鍵原物料進一步限制...

台商股利課稅？專家：仍比照外資

面對新一年到來，台商或預計往大陸投資民眾關心大陸對於台資法規有無變化，凱博會計事務所總監梁祥賢2日接受本報訪問表示，目前...

100城市新房價格上月小漲 二手宅以價換量房價下跌

中指研究院1月1日發佈的數據顯示，2024年12月份，中國百城新房價格同比小幅上漲，二手房價同比下降。

華龍一號漳州核電1號機組 投入商運

1月1日，中核集團旗下中國核電投資控股的漳州核電1號機組正式投入商業運行，標誌著「華龍一號」批量化建設取得重大進展。　　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。