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金融時報：中國大陸央行擬今年調降政策利率

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中國人民銀行持續釋出寬鬆信號，何時實施、規模如何備受關注。（中新社）
中國人民銀行持續釋出寬鬆信號，何時實施、規模如何備受關注。（中新社）

英媒報導，中國人民銀行大陸央行）計劃在今年內進一步下調政策利率，標誌著中國大陸正向更傳統的貨幣政策轉型。

《金融時報》金報導引述大陸央行受訪時稱，可能會在2025年的「適當時機」，將當前1.5%的利率水平進一步下調。

大陸央行說，將優先考慮「利率調整的作用」，並逐步擺脫以貸款成長為目標的「量化指標」，這將對中國的貨幣政策帶來轉型。

事實上，自上月召開中央經濟工作會議後，大陸就頻繁釋出寬鬆信號，例如大陸央行行長潘功勝上月16日召開會議指出，要實施好適度寬鬆貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，適時降準降息。

去年最後一天，中共中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀也在黨媒人民日報刊文指出，2025年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，包括提高財政赤字率、增加赤字規模，增加發行超長期特別國債和地方政府專項債券。同時要適時去降準、降息，用好公開市場操作等工具，保持流動性充裕。

不過，彭博社等外電報導近日也引述觀點稱，因去年底已透過新工具加碼投放流動性，今年可能會延遲降準。

澳盛銀行資深中國策略分析師邢兆鵬說，在中國大陸，降準被賦予了因應關稅風險和穩定市場的功能，因此，大陸央行很可能會延後至美國加徵關稅之後才實施。

中國人民銀行 大陸央行 貨幣

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