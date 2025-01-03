中國大陸AI大模型打「應用戰」

繼去年5月字節跳動、阿里雲宣布旗下AI大模型降價後，近期月之暗面Kimi、字節豆包、阿里雲通義千問相繼推出新的視覺理解大模型，且在阿里雲宣告三度降價後，新一輪降價潮浮現檯面。分析認為，面向2025年大陸國內大模型混戰仍將延續，且將從 「百模大戰」走向「應用之戰」。

大陸科技公司百度創始人李彥宏1日在全員信中談及AI發展指出，雖然超級應用尚未出現，AI的實際滲透率已經不低，「並且將在2025年繼續井噴式增長」。

但在應用噴發前，新一波價格戰硝煙四起。阿里雲宣布第三輪大模型降價，通義千問視覺理解模型全線降價超80%。按最新價格，人民幣1塊錢最多能處理大約600張720P圖片，或1,700張480P圖片。

紅星新聞引述阿里雲百鍊相關負責人說法稱，這次降價得益於阿里雲基礎設施和模型結構的持續優化，以及大模型調用量指數型增長帶來的規模效應，因此希望第一時間把技術紅利釋放給所有用戶。

但外界普遍認為阿里雲的降價直接動力來自於字節跳動。字節跳動在去年12月18日的火山引擎 Force大會上，推出的豆包視覺理解模型千tokens輸入價格為人民幣0.03元，等於人民幣1元可處理284張720P的圖片。當時字節方面稱，該價格比業內價便宜85％。

此外，近期備受全球科技界熱議的杭州大模型新創公司「DeepSeek」公布新開源模型DeepSeek-V3，在各種基準測試等方面能大致打平需付費的GPT-4o，且總訓練成本僅為557.6萬美元，比後者訓練成本1億美元還便宜，並稱能在受到晶片制裁、算力有限下，使用小數據集蒸餾等方法，得到更省成本的模型。意味大模型應用有望走向普惠。

這引起眾多廠商危機感，大模型廠商持續打廣告搶占市場。移動營銷平台AppGrowing統計， Kimi在第3季的廣告投放費用大約為人民幣1.5億元，豆包約為人民幣2億元。