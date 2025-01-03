陸手機價格戰 蘋果突襲降價促銷

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
蘋果中國官網昨天突然宣布降價，iPhone 16 Pro或iPhone 16 Pro Max最多可省人民幣500元。（美聯社）
蘋果中國官網昨天突然宣布降價，iPhone 16 Pro或iPhone 16 Pro Max最多可省人民幣500元。（美聯社）

延續去年底大促戰火，大陸手機價格戰在新年首個上班日由蘋果公司領銜開打。蘋果中國官網昨（2）日突然宣布降價動作，在iPhone幾款機型裡，iPhone 16 Pro或iPhone 16 Pro Max最多可節省人民幣500元（約新台幣2,250元）。而領先蘋果，華為Pura 70、Mate X5早在去年底祭出直降千元的大力優惠，還有眾多大陸國產手機品牌也推優惠吸引消費者。

潮新聞指出，華為官方在去年底即開啟一波手機降價促銷優惠活動，涉及華為Pura 70全系列、Mate X5等多款機型。華為此次新年促銷活動時間從2024年12月20日至2025年2月16日，貫穿整個農曆年節前後。

相較於以往禮遇活動，此次優惠涵蓋更多機型，包括華為Pura 70全系、Pocket 2、Mate X5、Nova系列等多款手機。

其中，Pura 70 Ultra最高優惠人民幣2,000元；Mate X5折疊手機直降人民幣2,500元；折疊手機Pocket 2系列也整體迎來人民幣1,000元的降幅。

蘋果中國緊追在後，昨（2）日宣布，本月4日至7日開啟「叱吒福利」新年促銷活動，此次促銷涵蓋iPhone、Mac、iPad等幾乎全品類產品。其中，手機產品中，iPhone 16系列上市時間雖最短，但優惠幅度卻最大，iPhone 16 Pro或iPhone 16 Pro Max至多可優惠人民幣500元。

實際上，除華為和蘋果，大陸多個國產手機品牌早已加入大促行列。界面新聞分析，這次蘋果降幅並不算大，但仍可幫助蘋果趕在農曆年來臨前提升銷售業績，並在與大陸手機品牌的競爭中拔得頭籌。眼下華為Mate 70系列已強勢發布，小米、榮耀、OPPO等品牌也不斷推出旗艦新機，這都給iPhone帶來較大的銷售壓力。

研究機構Canalys數據顯示，去年全球智慧型手機出貨量估12.2億支，年增6%。在經歷數年的頹靡後，今年手機業呈強勁增長勢頭，12月新機發布也相當密集。

去年前三季智慧型手機出貨量中，前五名有三位為大陸手機品牌。三星、蘋果、小米依序排名前三，第四名和第五名則為OPPO、vivo和傳音。

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