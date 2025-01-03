陸港股遇空襲 上證失守3,300點 恒指跌逾2%

經濟日報／ 記者林宸誼葉文義／綜合報導
2025年首個交易日，A股三大指數集體開低走低。 路透
2025年首個交易日，A股三大指數集體開低走低。 路透

市場擔心川普2.0即將帶來的關稅衝擊及製造業PMI不如預期雙重利空下，在2025年首個交易日避險情緒蔓延，大陸以及香港股市雙雙重挫逾2%，其中滬深300指數收跌逾2.9%，創下2016年來最差開年表現。

上證指數昨（2）日開低走低，午後跌幅擴大，一度重挫3.3％，收報3,262點，跌幅收斂至2.66%，終場仍失守3,300點大關；成長股跌幅更深，深成指、創業板和科創50指數跌幅均超過3%。港股亦出師不利，恒生指數開低走低，盤中一度跌逾500點，收報19,623點，跌幅為2.18%。

面對新年度首日陸股開市大跌，中國人民銀行（大陸央行）在收盤後宣布啟動第二次互換便利（SFISF）操作，並於昨（2）日完成招標。本次操作金額為人民幣550億元，高於首次操作的人民幣500億元。

不過，此次互換便利額度人民幣550億元，雖然相比去年10月21日批出的人民幣500億元多出10%，但在兆元級成交量的Ａ股市場中，對價格的影響力度不夠。同時，相比第一期批出的時間相隔約2個月，以這個速度計，首期規劃的人民幣5,000億元約一年時間才能用完。

香港經濟日報引述分析指出，當初有外資對沖基金對互換便利計畫的樂觀程度，認為是時候「all in」中國，預期「More and More」，即首期計畫後，還會有第二期，刺激市場情緒，但以目前計畫進度，遠遠遜於市場預期。

花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，大陸及香港股市近期表現牛皮，但毋須過分悲觀，因在3月全國兩會前屬政策真空期，市場焦點暫時較少，預計短期内將呈現震盪格局。

花旗假設大陸中央將會推出人民幣3兆元的支持消費計畫，預估滬深300指數在今年中目標為4,600點，年底或上看4,900點，但整體偏好A股多於H股，因更能直接受惠大陸中央刺激政策。

若以板塊看，花旗建議投資者可挑選受惠政策的標的，尤其是互聯網、消費、工業及科技股，主因獲利增長空間較大，同時不明朗因素較低。

另外，花旗坦言在美國關稅陰霾之下，該行不偏好出口主導型的標的，尤其與美國有業務往來的企業。


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