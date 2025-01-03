100城市新房價格上月小漲 二手宅以價換量房價下跌

中指研究院1月1日發佈的數據顯示，2024年12月份，中國百城新房價格同比小幅上漲，二手房價同比下降。

中新社報導，數據顯示，2024年12月份，中國100個城市新建住宅平均價格為每平方米16654元（人民幣，下同），環比上漲0.37%，同比上漲2.68%；100個城市二手住宅平均價格為每平方米14203元，環比下跌0.53%，同比下跌7.26%。

從市場表現來看，新建住宅方面，受部分城市優質改善項目入市帶動，百城新建住宅價格環比繼續結構性微漲，2024年12月新房網簽量保持增長。二手住宅方面，在減稅等政策帶動下，核心城市二手房網簽量保持高位，但市場延續「以價換量」態勢，百城二手住宅價格整體環比下跌。

據克而瑞研究中心監測數據，得益於政策穩信心強預期疊加年末房企業績衝刺，2024年12月新房供求「翹尾」收官，30個重點城市整體成交1801萬平方米，環比增長15%，同比增長17%，與三季度月均值相比增86%。

展望2025年，分析稱，政策加力有望帶動預期修復，但房地產市場恢復仍面臨一些挑戰，整體或仍處於築底階段。中指研究院稱，樂觀情形下，若城中村改造及收儲存量商品房等政策加快落實，居民置業意願提升，2025年全國商品房銷售面積或可實現止跌。

在市場修復過程中，不同城市市場恢復節奏和恢復程度或將延續分化態勢，其中核心一二線城市受益於政策加力及市場優質供給增加，有望率先止跌回穩。同時，宏觀經濟運行企穩、居民就業和收入改善也是房地產止跌回穩的必要條件。