華龍一號漳州核電1號機組 投入商運

1月1日，中核集團旗下中國核電投資控股的漳州核電1號機組正式投入商業運行，標誌著「華龍一號」批量化建設取得重大進展。

中新社報導，漳州核電基地是「華龍一號」批量化建設的始發地，規劃建設6台百萬千瓦級「華龍一號」核電機組，其中4台機組已開工建設，安全質量均在良好受控狀態。漳州核電1號機組是中核集團建設的第五台「華龍一號」核電機組。

「華龍一號」是中國具有完整自主知識產權的三代核電技術，滿足全球最高安全標準。目前，「華龍一號」已成為全球在運在建機組總數最多的三代核電技術，標誌著中國核電技術水平與綜合實力躋身世界第一方陣。

據瞭解，「華龍一號」每台核電機組每年發電超100億度，能夠滿足中等發達國家100萬人口的年度生產和生活用電需求；同時相當於每年減少標準煤消耗312萬噸、減少二氧化碳排放816萬噸，相當於植樹造林7000多萬棵。

中核國電漳州能源有限公司位於福建省漳州市雲霄縣，負責漳州核電、雲霄抽水蓄能等清潔能源項目的開發、建設和運營，致力打造中國綜合性清潔能源基地，基地建成後，預計年發電量可達635億度。