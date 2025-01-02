藍委質疑沒有放棄大陸國籍問題 陸委會：先申請再說

具有陸配身分的前南投縣議員史雪燕遭內政部以違反國籍法解職，國民黨立法院黨團2日召開記者會，批評賴政府剝奪30萬陸配參政權，並質疑在憲法、兩岸條例架構下，沒有放棄國籍問題。陸委會副主委梁文傑2日表示，國籍法就是硬性規定擔任公職不能有雙重國籍，並反酸有沒有辦法放棄大陸國籍，「先申請再說」。

梁文傑2日在例行記者會上表示，有關陸配擔任公職需放棄大陸國籍的議題，「我已經講過很多次了，這個跟兩國論是毫無關係的」。他重申，國籍法硬性規定，凡是擔任公職就不能有雙重國籍，就必須要放棄外國籍。「如果放棄不了，那對不起，國籍法沒有第二條路，就是不能擔任公職」。

梁文傑表示，至於今天國民黨委員說大陸的國籍無法放棄，「有沒有辦法放棄要看你申請之後，目前為止就我知道，沒有人申請過，所以我們也不知道他到底可不可以放棄，先申請再說。」

對於國民黨立委表示，由於我們沒有承認中華人民共和國，不等於有大陸國籍，梁文傑表示，國籍法之所以規定不能有雙重國籍，是因為不能有多重忠誠，忠誠的對象，不管是聯合國會員，還是沒有被聯合國承認，或者僅僅是一個政權都一樣。