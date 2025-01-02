陸國家大基金三期首度出手 出資超7,000億投兩檔基金

成立7個多月的大陸國家集成電路產業投資基金三期（簡稱大基金三期）終於有動作，其趕在2024年最末日投資兩檔股權投資基金，出資規模超過人民幣1,600億元（約新台幣7,120億元），兩檔子基金的執行事務合夥人分別為華芯投資以及國投創業私募。

工商訊息顯示，華芯鼎新（北京）股權投資基金（有限合夥）於2024年12月31日成立，基金出資總額人民幣930.93億元，該基金由大基金三期、華芯投資共同出資，其中大基金三期出資額為930億元，佔比超過99.9%。華芯投資作為執行事務合伙人出資人民幣9,300萬元。

另一檔國投集新（北京）股權投資基金（有限合夥）同樣於2024年12月31日成立，大基金三期出資710億元；國投創業私募作為執行事務合伙人出資人民幣7,100萬元。

這兩檔基金經營範圍描述都是包括以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。

值得注意的是，華芯投資於2014年成立，由國家開發銀行全資子公司國開金融有限責任公司出資45%，是大基金一期的唯一管理人以及大基金二期的管理人之一。其公開投資事件10起，涉及無錫華虹、富芯半導體、中興微電子等；另一合夥人國投創業私募於2024年10月成立，由國投創業投資管理有限公司及北京亦莊國際投資發展有限公司共同持股，持股比例分別為65%、35%。

大陸國家大基金三期於去年5月24日成立，註冊資本高達人民幣3,440億元人民幣，超過了此前大基金一期、大基金二期的註冊資本總和。出資結構陣容豪華，包括財政部、國開金融有限責任公司，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等銀行機構，以及中國誠通、中國煙草等央企，中移資本、廣州產投母基金等國企共19位股東。

在成立後，大陸機構與投資界紛紛預測基金投向，算力晶片、半導體先進製程、EDA等關鍵環節、先進封裝與第三代半導體等皆在猜測範圍。不過大基金三期大張旗鼓成立後，一直都未有具體動靜，甚至在A股去年一波牛市時，投資者也在詢問大基金動向。