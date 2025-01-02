努力實現經濟發展開好局 陸總理：加大消費以舊換新政策

大陸國務院總理李強2日在山東調研時表示，今年要繼續實施好消費品以舊換新政策，進一步加大支持力度、拓寬適用範圍。與此同時，他強調在新的一年，要以「時不我待的責任感緊迫感，只爭朝夕、從頭抓緊，推動政策早落地、項目快推進、措施見實效，努力實現今年經濟發展良好開局。」

央視報導，李強本次在山東調研去了濟南市泉城路的京東電器旗艦店、車網互動充換電示範站與黃河體育中心、大寺河流域綜合治理項目現場等三個地點。

在京東電器旗艦店裡，李強表示，消費品以舊換新對於滿足百姓高品質生活需求、釋放消費潛力、帶動產業升級、暢通經濟循環具有重要意義。今年會做好補貼資金接續，充分發揮政策效應。要優化政策操作流程，提供舊產品回收、新產品安裝等一條龍服務，便利群眾消費。要加強政策宣傳解讀。

李強在車網互動充換電示範站行程指出，要大力推進充換電基礎設施建設，完善配套支持政策，在發展充換電服務等方面不斷探索創新。要著眼更加集約、安全、綠色，加快建設新型能源體系，深化能源管理體制改革，促進能源轉型發展。要積極創新機制，豐富應用場景，為新技術新模式落地提供更多機會。

於黃河體育中心、大寺河流域綜合治理項目現場，李強稱，要圍繞補短板、增後勁、惠民生等謀劃一批重大項目，找准擴投資與促消費的結合點，更好發揮項目的綜合效益。要積極創造條件，吸引更多民間投資參與基礎設施、公共服務等建設，形成共促發展合力。

李強近期發言都會強調要快，他去年12月23日在部門單位任命的憲法宣誓儀式上指出，2025年大陸經濟社會發展仍面臨不少困難挑戰，要迎難而上、擔當作為，要與各種不確定因素搶時間，「對已經確定的工作能早則早、寧早勿晚、加快推進，不斷鞏固經濟回升向好勢頭。」