快訊

高科大遭爆考卷全簡體字、教授名片印「中國台灣省」 教育部回應了

與「百億賭王」林秉文同場歡唱？梁文傑還原現場：地點非酒店

助理費規定違憲？高院引賴清德立委時發言 逾2萬字指現有法制不明

2025年鴻蒙系統爆發年 華為新品出廠默認搭載原生鴻蒙

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
華為鴻蒙系統的朋友圈正不斷擴大。路透
華為鴻蒙系統的朋友圈正不斷擴大。路透

華為1日對外宣布，2025年起華為手機、平板、穿戴新品都將出廠默認搭載原生鴻蒙（HarmonyOS NEXT）操作系統，且越來越多的舊款產品也將逐步完成原生鴻蒙升級。外界認為2025將是鴻蒙系統爆發式增長的一年。

快科技報導，大陸國家電子政務專家委員會主任王欽敏表示，借助HarmonyOS NEXT的賦能，不僅能顯著提升各行業各領域的數據安全性，還能夠推動大陸晶片、軟體、應用開發等相關產業進一步創新升級，將創新能力應用於增強產業的核心競爭力。

華為於2024年最末日對外發布消息稱，HarmonyOS NEXT系統正式上架和平精英原生鴻蒙版，並支持安卓平台遊戲資產數據遷移。目前，HarmonyOS NEXT系統已有超過1.5萬個原生應用和元服務上架，這些應用包括高德地圖、支付寶、京東、微信、抖音、愛奇藝、小紅書、12306、航旅縱橫等，基本滿足消費者的使用需求。

華為輪值董事長孟晚舟甫於2025年新年致辭中表示，2024年是原生鴻蒙的關鍵一年，鴻蒙千帆計劃得到了眾多行業夥伴的積極響應，短短一年時間，就走過其他操作系統十多年的發展之路，創造了「鴻蒙速度」。

HarmonyOS NEXT為華為2019年發布鴻蒙操作系統（HarmonyOS）的5.0版本，也是HarmonyOS誕生以來最大的升級。該系統刪除了安卓開放源代碼，並將Linux內核換成了微內核的LiteOS，實現全棧自研，且不再兼容安卓應用，同時將AI深入融入了操作系統。

華為常務董事余承東此前稱，華為於2023年9月便啟動鴻蒙原生應用的拓展工作，2024年6月，原生鴻蒙正式面向開發者啟動Beta（測試），並於當年10月正式商用，即原生鴻蒙正式面向C端消費者商用，華為Mate 70系列首發搭載，同時發布首款搭載原生鴻蒙系統的TWS耳機。

據華為官方此前發布數字，目前鴻蒙操作系統代碼已經超過1.1億行，註冊開發者675萬。

Canalys數據顯示，2024年第3季搭載鴻蒙操作系統的智慧手機市場份額增長至17%，較去年同期提升3.2個百分點，續穩居大陸市場操作系統份額的第二位。

安卓 消費者 鴻蒙系統

延伸閱讀

華為鴻蒙速度 一年抵十年

一年走過十年路 孟晚舟：2024年是華為原生鴻蒙關鍵年

年終大降價？ 華為高階手機最高便宜逾萬元

華為Mate 70採用SK海力士記憶體晶片 而非大陸製

相關新聞

潤鵬半導體、天成先進等 陸5條12吋晶圓生產線近日投產

12吋晶圓廠在半導體製造中佔據著重要地位，2024年年末之際，大陸潤鵬半導體、天成先進、燕東微電子、粵芯半導體、華虹無錫...

陸元旦多地人潮湧現 攜程：飯店跨年訂單周比增逾150%

今年元旦假期雖僅一天，但許多大陸民眾的「跨年遊」興致仍不減。大陸旅遊平台「攜程」數據顯示，2024年12月31日晚，大陸...

2025年鴻蒙系統爆發年 華為新品出廠默認搭載原生鴻蒙

華為1日對外宣布，2025年起華為手機、平板、穿戴新品都將出廠默認搭載原生鴻蒙（HarmonyOS NEXT）操作系統，...

香港股市2025年首個交易日 跌破20000點大關

香港股市在2025年首個交易日重挫，恒生指數開盤就跌破去年底一度堅守的20000點大關，終場下跌436點，報19623點...

2025年首個交易日 滬指大跌2.7%失守3,300點大關

A股在2025年首個交易日下跌。上證指數2日開低走低，午後跌幅擴大，最多跌109點，跌幅為3.3％，最低一度觸及3,24...

美中科技貿易戰 陸施壓企業與設進口障礙反制

中國近期表示將禁止向美國出口某些稀有礦產、制裁美國企業。分析指出，隨著美國新政府將上台，科技戰、貿易戰持續升溫，中國還可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。