2025年鴻蒙系統爆發年 華為新品出廠默認搭載原生鴻蒙

華為1日對外宣布，2025年起華為手機、平板、穿戴新品都將出廠默認搭載原生鴻蒙（HarmonyOS NEXT）操作系統，且越來越多的舊款產品也將逐步完成原生鴻蒙升級。外界認為2025將是鴻蒙系統爆發式增長的一年。

快科技報導，大陸國家電子政務專家委員會主任王欽敏表示，借助HarmonyOS NEXT的賦能，不僅能顯著提升各行業各領域的數據安全性，還能夠推動大陸晶片、軟體、應用開發等相關產業進一步創新升級，將創新能力應用於增強產業的核心競爭力。

華為於2024年最末日對外發布消息稱，HarmonyOS NEXT系統正式上架和平精英原生鴻蒙版，並支持安卓平台遊戲資產數據遷移。目前，HarmonyOS NEXT系統已有超過1.5萬個原生應用和元服務上架，這些應用包括高德地圖、支付寶、京東、微信、抖音、愛奇藝、小紅書、12306、航旅縱橫等，基本滿足消費者的使用需求。

華為輪值董事長孟晚舟甫於2025年新年致辭中表示，2024年是原生鴻蒙的關鍵一年，鴻蒙千帆計劃得到了眾多行業夥伴的積極響應，短短一年時間，就走過其他操作系統十多年的發展之路，創造了「鴻蒙速度」。

HarmonyOS NEXT為華為2019年發布鴻蒙操作系統（HarmonyOS）的5.0版本，也是HarmonyOS誕生以來最大的升級。該系統刪除了安卓開放源代碼，並將Linux內核換成了微內核的LiteOS，實現全棧自研，且不再兼容安卓應用，同時將AI深入融入了操作系統。

華為常務董事余承東此前稱，華為於2023年9月便啟動鴻蒙原生應用的拓展工作，2024年6月，原生鴻蒙正式面向開發者啟動Beta（測試），並於當年10月正式商用，即原生鴻蒙正式面向C端消費者商用，華為Mate 70系列首發搭載，同時發布首款搭載原生鴻蒙系統的TWS耳機。

據華為官方此前發布數字，目前鴻蒙操作系統代碼已經超過1.1億行，註冊開發者675萬。

Canalys數據顯示，2024年第3季搭載鴻蒙操作系統的智慧手機市場份額增長至17%，較去年同期提升3.2個百分點，續穩居大陸市場操作系統份額的第二位。