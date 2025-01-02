港人消費模式改變 香港零售市場持續疲弱

受到港人消費模式近年發生變化等因素影響，香港零售業包括珠寶首飾及手表等業務持續疲弱，去年11月零售總值按年下跌了7.3%。

政府統計處今天公布，2024年11月，本地零售業總銷貨價值臨時估計為港幣317億元（約新台幣1268億元），較上年同月下跌7.3%；2024年頭11個月則累計下跌7.1%。

本地各類消費品中，以汽車及汽車零件、中藥、眼鏡、電器及其他耐用品、家具的表現較差，跌幅由11.8%至34.4%不等。

政府發言人表示，本地零售市場持續偏弱，主要受到市民消費模式轉變及港元匯率偏高的影響。

展望未來，發言人期待北京中央推出的多項提振中國大陸經濟措施可以惠及香港，包括去年12月起恢復深圳居民赴港旅遊的「一簽多行」個人遊簽註安排。

2020年初COVID-19疫情爆發後，香港各類零售店的業務急挫。疫情過後，外界原以為零售市場將會好轉，但港人卻突然掀起到深圳消費的熱潮，包括到當地購買更便宜的消費品，對本地消費零售店造成一定打擊。