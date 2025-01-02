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香港股市2025年首個交易日 跌破20000點大關

中央社／ 香港2日電
港股示意圖。中新社
港股示意圖。中新社

港股市在2025年首個交易日重挫，恒生指數開盤就跌破去年底一度堅守的20000點大關，終場下跌436點，報19623點，跌幅2.18%。

港股今天成交總額為港幣1647.8億元（下同，約新台幣6970億元）。

港股今天各類股票全面偏弱，晶片股、銀行及保險股、證券股、汽車股都有不同程度跌幅。其中，中資中芯國際重挫8.8%報29元、建設銀行跌3.62%報6.04元、比亞迪跌3.15%報258元；剛遭阿里巴巴集團出售全部股權的高鑫零售暴跌20.16%報1.98元。

市場分析師普遍認為，在中美關係前景不明朗的情況下，目前人心不穩，對市場缺乏信心，加上中國大陸股市今天重挫，進一步衝擊港股。

港股 阿里巴巴集團

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