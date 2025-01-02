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未上演新年行情 陸A股3大指數齊跌

中央社／ 台北2日電

2025年第一個交易日，中國A股三大指數齊跌，創業板指盤中跌幅更一度超過4%。上證指數失守3300點，收在3262.56點，跌幅約2.66%。整體市場超過4300檔個股下跌。

中國A股三大指數並未出現「開門紅」，開盤後快速下跌，雖然盤中跌幅一度收窄，但不久後跌幅又再加大，直到收盤前才又再略為回穩。大盤整體走勢呈現開低走低。

綜合第一財經、香港經濟日報，截至下午收盤，上證指數收在3262.56點，失守3300點，跌幅2.66%；深證成指收在10088.06點，跌3.14%；創業板指盤中跌幅一度超過4%，後收窄，收在2060.44點，跌幅3.79%。

跌幅較大的類股包含軍工、半導體、汽車；零售、電商概念股活躍，逆勢上漲。

整體市場超過4300檔個股下跌，滬深兩市總成交額約人民幣1.39兆元，較前一個交易日增加507億元。

創業 指數 電商

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