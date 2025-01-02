2025年首個交易日 滬指大跌2.7%失守3,300點大關

A股在2025年首個交易日下跌。上證指數2日開低走低，午後跌幅擴大，最多跌109點，跌幅為3.3％，最低一度觸及3,242點。截至收盤，報收3,262.5點，跌2.7%，跌破3,300點整數大關；深成指報收10,088點，跌3.1%；創業板指報收2,060.4點，跌3.8%。保險、證券、半導體、軍工類股大幅下挫，零售、互聯網電商類股全天強勢。

東興證券表示，當前大陸地產類股在供需兩端都在迎來更加積極、持續的政策拉動，建議持續關注地產類股的投資機會。核心城市當前的問題更多是供給的結構性失衡，而非需求不足。隨著政策的持續發力和需求的釋放，核心城市市場將率先實現「止跌回穩」，將利多重點布局核心城市的優質房企。

中信建投認為，指數節前調整主要是受到量能不足的影響。1月進入財報預披露階段，指數下探空間不大。題材上連續多日調整，具備修復預期，後續關注市場修復力度。隨著政策落地，看好春季行情的展開。

港股2025年首個交易日同樣出師不利，恒生指數2日開低走低，上午一度跌逾500點，至中午收復近半失地，尾盤跌455點，報收19,604點，跌幅為2.3%。

交銀國際發表報告指出，港股預計將延續區間震盪。一方面，春節前資金面趨緊的季節性因素可能帶來擾動；另一方面，官方積極財政政策的部署預期將為市場提供階段性支撐。

至於港股後續走勢仍將取決於兩大關鍵因素，首先是大陸經濟基本面持續改善，尤其是消費、地產等重點領域的恢復情況，其次是海外貨幣政策降息節奏和空間的變化。