快訊

影射柯文哲案？鄭文燦案開庭1句「不是只有Excel」 檢察官陳嘉義道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

陸元旦多地人潮湧現 攜程：飯店跨年訂單周比增逾150%

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
今年元旦假期雖僅一天，但許多大陸民眾的「跨年遊」興致仍不減。大陸旅遊平台「攜程」數據顯示，2024年12月31日晚，大陸飯店預訂量的周比成長超150%。記者謝守真／攝影
今年元旦假期雖僅一天，但許多大陸民眾的「跨年遊」興致仍不減。大陸旅遊平台「攜程」數據顯示，2024年12月31日晚，大陸飯店預訂量的周比成長超150%。記者謝守真／攝影

今年元旦假期雖僅一天，但許多大陸民眾的「跨年遊」興致仍不減。大陸旅遊平台「攜程」數據顯示，2024年12月31日晚，大陸飯店預訂量的周比成長超150%。其中，含溫泉、影音房標記的飯店預訂量均增長超50%。同時，儘管上海自2014年為促進消費，上海多個商店區新年前夕通宵營業，並在元旦至農曆新年間推出超百項商旅文體跨界活動。

據澎湃新聞報導，今年元旦跨年期間，雖時間較去年短，但多大陸多個地方仍擠滿「跨年遊」旅客，在小紅書、微博等社群平台上都可見到大批大陸網友，有網友表示，雖然此次只有一天假期，但選擇「請2休5」來場跨年旅行。

這樣的熱度反映在飯店的預訂量上。大陸多家線上旅遊平台數據顯示，2024年12月31日大陸飯店預訂量大幅增加。旅行平台同程上，2025年元旦「跨年飯店」相關搜尋熱度年增70%，城市周邊遊飯店預訂熱度年增近兩成。

攜程的數據亦顯示，2024年12月31日晚間，大陸國內飯店預訂量的周比成長超過150%。其中，含溫泉、影音房標記的飯店預訂量均成長超過50%。來自「90後」和「00後」的跨年酒店訂單占近60%。

同程數據還顯示，北京是2025年跨年飯店預訂最熱門的城市，跨年倒數計時，各類燈會都吸引旅客前往。此外，上海、廣州、成都、重慶、深圳、南京、西安、哈爾濱、蘇州也進入榜單前十名。值得注意的是，許多大陸旅客也開始挖掘更多小眾目的地，包括海南瓊中、黑龍江伊春、遼寧遼陽、新疆克拉瑪依等城飯店預訂熱度年增超40%。

另，飛豬數據顯示，元旦前後大陸內星級飯店預訂需求強勁，近一周預訂量年增超過40%。從總量來看，上海、北京、杭州、廣州、成都、深圳、重慶、南京、西安、哈爾濱等是元旦假期大陸民眾旅行熱門目的地。

而隨著大陸免簽政策放寬，也有許多外國旅客選擇來到大陸跨年。攜程數據指，跨年夜至元旦期間，整體入境遊訂單量年增率翻倍，其中來自南韓和日本的入境遊訂單分別年增215%和145%。

由於在2014年跨年夜外灘發生嚴重踩踏事件後，上海在跨年當晚就再無官方倒數活動，但多個商區跨年夜仍通宵營業，包括南京路步行街上的新世界大丸百貨、新世界成等重點商場，也都將營業時間延長至次日凌晨並推出多重促銷，及舉辦多種活動吸引大量旅客前往觀光和消費。

同時，有許多大陸民眾也自發性聚集一同發起倒數活動，體驗跨年氛圍。其中，在靜安寺商圈，跨年夜就聚集不少民眾一同等待寺廟鐘聲敲響，還有人將手中愛心氣球送上天空，互相道賀。

圖為2025元旦前的周末，雖然上海豫園燈會尚未點燈，但已有大批旅客湧入搶拍。記者謝守真／攝影
圖為2025元旦前的周末，雖然上海豫園燈會尚未點燈，但已有大批旅客湧入搶拍。記者謝守真／攝影
由於自2014年跨年夜外灘發生嚴重踩踏事件，跨年當天在上海就再無官方倒數活動，但上海許多民眾對跨年的「儀式感」熱度不減，自發性聚集一同發起倒數活動體驗跨年氛圍。圖為靜安寺商圈民眾齊聚倒數，還有人將手中愛心氣球送上天空。圖／截自小紅書影片
由於自2014年跨年夜外灘發生嚴重踩踏事件，跨年當天在上海就再無官方倒數活動，但上海許多民眾對跨年的「儀式感」熱度不減，自發性聚集一同發起倒數活動體驗跨年氛圍。圖為靜安寺商圈民眾齊聚倒數，還有人將手中愛心氣球送上天空。圖／截自小紅書影片

元旦 跨年 飯店

延伸閱讀

煙火美感都靠這群人！台北101租戶跨年夜有「門禁」 錯過要待6.5小時

有夠牙敗...holo Bae跨年喝太嗨索吻IRyS 勞贖清醒後澄清否認

北市跨年舞台1死工安意外無下文 家屬質疑「合理嗎？」

跨年＋阿妹開唱 東區樂喊人潮爆！商業處估：消費衝22億

相關新聞

台商在陸投資權益生變？專家：台資仍比照外資處理

面對新一年到來，台商或預計往大陸投資民眾關心大陸對於台資法規有無變化，凱博會計事務所總監梁祥賢2日稱，目前仍按1994年...

2025年第一個交易日 在岸人民幣兌美元匯價險守7.3

中美兩國利差加大的現實無法逆轉，加上「川普2.0」關稅政策的不確定性，導致人民幣在2024年年線連三黑後，在2日這個20...

中國迎戰川普2.0 對美「貿易依賴度」寫2001年以來新低

川普2.0將為美中關係及經貿往來再掀波瀾。日媒稱，隨著中國為川普可能實施的關稅做準備，美國對華貿易份額已降至自2001年...

用15年時間…大陸漸進式延遲法定退休年齡 彈性制上路

中國人力資源社會保障部、中央組織部、財政部等三部門1月1日發布「實施彈性退休制度暫行辦法」，明確自2025年1月1日起，...

2025年首個交易日 滬指大跌2.7%失守3,300點大關

A股在2025年首個交易日下跌。上證指數2日開低走低，午後跌幅擴大，最多跌109點，跌幅為3.3％，最低一度觸及3,24...

陸元旦多地人潮湧現 攜程：飯店跨年訂單周比增逾150%

今年元旦假期雖僅一天，但許多大陸民眾的「跨年遊」興致仍不減。大陸旅遊平台「攜程」數據顯示，2024年12月31日晚，大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。