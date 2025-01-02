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中國造車新勢力成績亮眼 多家車企2024年銷量創新高

中央社／ 上海2日電
理想汽車。新華社
理想汽車。新華社

多家中國造車新勢力的2024年成績單出爐，多間車企年度銷量均創新高，其中理想汽車以50.05萬輛的成績拿下年度冠軍，其餘如鴻蒙智行、蔚來、小鵬、極氪的月交付量都創新高。

澎湃新聞今日報導，1日多家車企先後公布2024年12月交付資訊，理想汽車12月交付量5.85萬輛，創月交付量新高，更以全年超過50萬輛成績再次拿下冠軍。2024年度交付量第二名為華為旗下鴻蒙智行的44.5萬輛，第三名為「黑馬」零跑汽車，年度交付29.37萬輛，年增103.75%。

鴻蒙智行、零跑、小鵬汽車、蔚來等車企12月的交付量都創新高，也都突破3萬輛的門檻。極氪在同等級的車企中則顯略顯不足，12月交付2.72萬輛。

後起之秀的小米汽車增速亮眼，半年時間便從首月交付的7千輛攀升至超過2萬輛，超額完成全年13萬輛目標。日前小米集團創始人雷軍更喊出2025年30萬輛的交付目標。

然而一片「漲聲」中也不乏失意者。從2024年10月起，身陷經營困境的哪吒汽車就再未披露過交付量資訊。

雖然2024年中國汽車價格戰嚴峻，但仍有車企朝品牌高端化前進。鴻蒙智行披露，旗下車型成交均價在去年年末已逼近人民幣40萬元（下同，約新台幣180萬元），尤其是售價超50萬元的問界M9上市12個月累計大定超20萬輛，蔚來則宣布，已連續2年在上海區域30萬元以上純電品牌中銷量第一。

「造車新勢力」指稱大股東並非傳統車企，且通常以新能源車、電動車為主軸，投入汽車製造產業的中國本土廠商，大多於2014年以後成立。

不過，2025年的第一天，車企內捲已開始，如極氪、蔚來等車企順應中國政府「以舊換新」補貼政策，推出相對應的折扣或其他形式的補貼，吸引消費者購車。

品牌 理想汽車

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