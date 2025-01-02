2025年第一個交易日 在岸人民幣兌美元匯價險守7.3

中美兩國利差加大的現實無法逆轉，加上「川普2.0」關稅政策的不確定性，導致人民幣在2024年年線連三黑後，在2日這個2025年開春第一個交易日呈現追低後反彈局面。其中，在岸人民幣（CNY）險守7.3支撐，離岸人民幣（CNH）未破26個月新低且守住7.34元支撐後，在大陸國有大型銀行出面拋匯的緩衝下，急速拉回7.32元下方。

人民幣兌美元中間價2日報7.1879元，較上日的7.1884元小幅調升5個基點或0.01%，創2024年12月25日以來新高，和路透預測偏離擴至1,037點。

由於內外部環境持續不利於人民幣穩定，大陸監管層在2025年第一個交易日繼續強力過濾單邊預期，釋放堅定的維穩信號。

彭博報導，華僑銀行資深策略師Christopher Wong表示，到目前為止，中間價傳遞出強烈的信號，即大陸央行正在盡一切努力保持人民幣相對穩定的決心。在川普欲加徵的關稅造成衝擊前，大陸央行幾乎沒有動機鬆手讓人民幣波動，政策制定者可能會依靠中間價和收緊流動性等等多種工具來管理人民幣。

在中間價固守不動之際，多個跡象都指向在岸人民幣存在貶值壓力，包括離岸人民幣較在岸偏弱幅度在2024年最後一個交易日擴大至12月中以來最大、在岸下午收盤價與中間價點差取得2015年匯改以來年末交易日最大偏貶幅度，以及隨著川普就職日逼近，美元兌換人民幣短天期隱含波動率攀升，都體現人民幣的貶值預期漸濃。

自美國大選以來，人民幣受川普關稅威脅顯著承壓，對大陸經濟無力回暖的擔憂加劇了這一趨勢。2024年11月初開始，大陸央行一直把中間價設在顯著強於市場預期的水準，大陸國有大型銀行也不時拋售美元以遏制人民幣的疲軟。

但分析師普遍預測人民幣將貶值以應對川普關稅，也有媒體稱，北京決策者將考慮允許人民幣在2025年貶值。

「市場對人民幣看空是可以理解的，因川普第二任期可能引發中美新一輪貿易衝突，」馬來亞銀行資深外匯策略師Fiona Lim表示，「但在衝突成真前，大陸當局會努力防止人民幣空頭押注蔓延。人民幣走弱往往會削弱市場信心。」

加拿大皇家銀行（RBC）資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan表示，離岸人民幣（CNH）在2024年最後一個交易日跨步大貶，貶破7.33元改寫26個月新低。如果在未來幾天內人民幣中間價繼續在7.20水平波動，則市場穩定可能會維持到元月底開始的農曆新年，除非川普重返白宮後立即徵收關稅。無論如何，逆周期仍可能擴大至2024年初夏看到的規模。