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房地產不景氣 中國百大房企2024年銷售減逾30%

中央社／ 台北2日電
中國房市示意圖。（中新社）
中國房市示意圖。（中新社）

中指研究院去年12月31日發表的報告顯示，2024年百大房企銷售總額約人民幣4.35兆元（下同，約新台幣19.57兆元），年減30.6%，降幅較上月收窄2.3個百分點，顯示百大房企銷售加速下滑的態勢。

根據中指研究院釋出的數據顯示，12月單月，前100大房企銷售額年減3.41%，降幅有所收窄，月增28.86%。

2024年，百億以上陣營企業數量持續減少。具體來看，千億以上陣營11家，較去年同期減少5家，銷售額均值2001.4億元。

第二陣營，即500至1000億的企業7家，較去年同期減少12家，銷售額均值704億元。第三陣營，即300至500億的企業18家，較去年同期增加4家，銷售額均值375.7億元。

第四陣營，即100至300億的企業為50家，較去年同期減少17家，銷售額均值172.4億元。

中指研究院指出，2024年中國房地產市場整體仍呈現調整態勢。前三季新房銷售下降明顯，中古屋「以價換量」帶動市場保持一定活躍度。

中指研究院表示，9月的政治局會議提出「要促進房地產市場止跌回穩」，釋放了最強維穩信號，相關部門及地方積極落實政策，第四季以來，核心城市市場出現明顯升溫。12月，中央經濟工作會議提出「穩住樓市」，強調「持續用力推動房地產市場止跌回穩」，為2025年樓市定調，釋放了更加堅定的穩樓市基調。

中指院形容，2025年政策加力有望帶動預期修復，但房地產市場恢復仍面臨諸多挑戰。「房企需要緊抓改善性需求釋放機會，升級產品建設好房子，並且要積極營銷，努力促進銷售回款，穩定現金流，確保經營安全。抓住收儲政策機遇，積極對接政府，盤活存量土地、商品房，實現資金回籠或存貨換倉。房企應順勢而為，結合自身特點積極轉型，構建新發展模式」。

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