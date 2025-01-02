「科技春晚」CES漸近 「百鏡大戰」即將正面交鋒

被視為年度「科技春晚」的2025年美國消費性電子展（CES 2025）即將登場，CES是展示最新技術成果和創新產品的重要平台。包括雷鳥創新、大朋VR、索尼等企業已開始預熱AI眼鏡相關新品，「百鏡大戰」即將正面交鋒。

機構指出，目前AI眼鏡類股仍處於主題投資階段，若後續重要廠商的重點產品出現爆款，則將驅動主題投資轉向基本面投資。

科創板日報報導，不少AI眼鏡領域參展商，已經迫不及待放出「黑科技」，紛紛開始「洩密」新品。雷鳥創新宣布將與TCL聯合參展，在CES期間發布展出AI拍攝眼鏡V3和AI+AR光波導眼鏡X3 Pro。這兩款新品均搭載與大陸龍頭AI企業深度定製的AI大模型，其中雷鳥V3 AI拍攝眼鏡，由雷鳥與博士眼鏡聯合研發，預計在今年第1季發布。

樂相科技旗下VR品牌「大朋VR」宣布，將在CES上，對外展示XR創新成果以及神秘的大朋AI眼鏡新品。

康冠科技旗下品牌KTC，近期在官方公眾號披露，即將推出一款「AI交互眼鏡」，搭載智譜大模型。從海報可以看出，這款AI交互眼鏡在兩側配備了照相機和閃光燈，支持直播功能。這款眼鏡可能會在CES期間進行展示。

此外，更有電競、時尚企業「跨界」入局AI眼鏡。電競企業雷神科技，透過微信公眾號宣布，將在CES上宣布進軍全新品類智慧眼鏡，採取國外先發布的形式，首發涉及三款不同技術原理的產品。

金沙江創投董事總經理朱嘯虎投資的首個AI硬體公司「Gyges Labs」，在融資推文中宣布，已與美瞳公司Moody達成戰略合作，將在CES期間聯合發布全球首款主動式AI隱顯眼鏡Halliday。

索尼在美國視頻網站YouTube上，發布一則CES 2025的預熱視頻，其中一副智慧眼鏡以及一款用於空間作畫的智慧筆驚鴻一瞥，暗示索尼可能會在CES期間展示相關的新品。美國智慧眼鏡創業公司Vuzix宣布，最新一代的波導和智慧眼鏡參考設計將在CES上亮相。

自從Meta與雷朋聯名推出AI眼鏡以來，Rokid、Snap、百度、雷鳥創新、閃極等多家廠商，均發布智慧眼鏡相關產品。

業內普遍猜測，2025年將成為AI眼鏡元年。根據wellsennXR數據及預測，2025年開始，AI智慧眼鏡將在傳統眼鏡銷量保持穩定增長的大背景下快速向傳統眼鏡滲透。IDC預計，全球AI眼鏡在2030年將達到20%的滲透率。

中信證券研報指出，AI眼鏡短期出貨量仍然較低，估算2024年全球AI眼鏡出貨量約300萬副，2025年或在1,000萬副左右，因此供應鏈的業績釋放元年可能最早在2026年。