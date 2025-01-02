寬鬆貨幣政策救經濟 中國新增舉債可能達70兆元

中國加大舉債規模以此振興經濟將是今年重要的財政政策方針，財政赤字率目標將達到4%成了普遍共識後，市場分析指出，今年中國政府新增舉債額度可能達到人民幣15.4兆元（約新台幣70兆元），高於去年。

去年12月中旬舉行的中共中央經濟工作會議將今年貨幣政策定調為「適度寬鬆」，並指出提高財政赤字率，突破以往不超過3%的緊箍咒。隨後包含市場分析師、外媒都提到，今年中國的財政赤字率目標將訂在4%，創歷史新高。

中國官媒證券時報報導，在提高財政赤字率目標、增加發行國債與專項債政策目標下，今年中國政府新增舉債額度可能達15.4兆元，明顯高於2024年。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，2025年的基調是「實施更加積極的財政政策」，財政赤字率目標從3%上調至4%，將增加約1.3兆元的財政支出能力；新增地方專項債券規模預計從去年的3.9兆元擴大到6.5兆元左右；超長期特別國債還會繼續發行，發行規模會從去年的1兆元提高至1.5兆元至2兆元；此外，兩新政策（設備更新和以舊換新）將會持續，而且規模將從今年的3000億元大幅增加至6000億元。

報導引述中泰國際首席經濟學家李迅雷分析，為保持經濟平穩運行，政策有必要聚焦於擴大內需。大力提振消費以及適度增加基建投資，都是擴大內需的重要手段，因此「2025年促進公共消費與基建將是亮點」。

對於適度寬鬆的財政政策，李迅雷表示「非常有必要」。他強調，中國藉由優化財政資金投向，有較大的空間支持消費恢復。

路透社日前引述知情人士報導，今年中國超長期特別國債的規模可能達到3兆元，這將是有史以來規模最大的一次，突顯了北京方面願意進一步加大債務力度，以應對通貨緊縮壓力。這個數字也較中國的市場分析師1.5兆元至2兆元更高。