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2025年第一個交易日 A股三大指數集體開低走低

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
2025年首個交易日，A股三大指數2日早盤集體開低走低。（路透）
2025年首個交易日，A股三大指數2日早盤集體開低走低。（路透）

2025年首個交易日，A股三大指數2日集體開低走低，上證指數開盤報3,347.94點，跌0.11%；深證成指開盤報10,400.66點，跌0.13%；創業板指數開盤報2,136.92點，跌0.22%，隨後三大指數跌幅均持續擴大。截至中午收盤，上證指數下跌1.05%；深證成指下跌1.79%；創業板指數下跌1.79%。

2024年全年，陸股三大指數全年均收紅。其中上證指數全年累計上漲12.67%，深證成指上漲上漲9.34%，創業板指數上漲13.23%。

展望新的一年，大陸華鑫證券認為，若無超預期外部利多政策催化，因臨近農曆春節，短期A股市場情緒將相對謹慎，恐重回震盪。

另，中國人民銀行授權中國外匯交易中心2日公布，人民幣對美元中間價報7.1879，微幅調升5個基點。上一交易日在岸人民幣兌美元官方收盤價為7.2988。

券商中國報導，分析認為，美元持續走強，將導致部分新興市場貨幣的貶值壓力加劇。進入2025年，全球匯率市場形勢仍錯綜複雜，美國聯準會政策預期變化、川普的關稅政策實施情況，以及地緣政治局勢等因素都將影響美元匯率走勢。

高盛預測稱，隨著全球經濟和政策環境的變化，2025年「強美元」或將成為全球外匯市場的主旋律。

中國人民銀行 創業 指數

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