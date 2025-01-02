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大陸2024年12月財新製造業PMI降至50.5 擴張速度放緩

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸2024年12月財新製造業PMI降至50.5，較11月回落1.0個百分點，雖為連續三個月維持擴張態勢，但擴張速度已放緩。（路透）
大陸2024年12月財新製造業PMI降至50.5，較11月回落1.0個百分點，雖為連續三個月維持擴張態勢，但擴張速度已放緩。（路透）

2日公布的2024年12月財新中國製造業採購經理指數PMI）為50.5，較11月回落1.0個百分點，連續三個月維持擴張態勢，但擴張速度放緩。分析認為，由於對貿易前景的擔憂導致出口訂單下降，整體銷售受到抑制，12月工廠活動雖有所增長，但增速低於預期。

大陸國家統計局日前公布的2024年12月製造業PMI則為50.1，較前一個月下降0.2個百分點，為連續三個月位於擴張區間。

從財新中國製造業PMI分項數據看，2024年12月製造業供給和需求擴張不同程度放緩，其中製造業生產指數和新訂單指數均降至三個月最低。外需未能繼續回暖，12月新出口訂單指數重回收縮區間。

財新網指出，樣本企業反映，外部經濟環境低迷，貿易前景不樂觀，導致海外市場對中國製造業產品的需求下降。當月出口收縮主要集中在投資品類和中間品類，消費品類出口訂單則增加。

路透報導，財新數據與大陸官方調查相呼應，顯示製造業活動溫和擴張。但新出口訂單重新回到收縮狀態，這是過去五個月以來第四個月下降。疲軟的外部經濟狀況和美國新關稅的威脅，顯然為中國大陸帶來了重大風險

財新智庫經濟學家王喆坦言，12 月財新中國製造業PMI部分分項指數趨弱，前期政策刺激效果的持續性和有效性還需進一步觀察。他並表示：「今年外部環境預計更加複雜，需要及早做好政策準備、及時應對。」他並呼籲大陸官方努力增加居民收入、改善民生。

PMI 指數 製造業 風險

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