大陸百強房企去年銷售減30%

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸房市示意圖。路透
大陸房市示意圖。路透

大陸房地產研究機構中指研究院發布最新報告稱，2024年大陸百強房企銷售總額約人民幣4.35兆元，年減30.6%，較上年度擴大13.3個百分點，顯示百強房企銷售加速下滑態勢。

展望2025年，有專家認為上半年房市基本止跌，但大陸業內普遍保守認為：如果2025年上半年風險能夠出清，大陸房市有望在2025年下半年築底。

中指研究院指出，去年12月百強房企銷售額按年減少3.41%，降幅有所收窄，按月則增長28.86%。另一家機構克而瑞數據顯示，2024年百強房企實現銷售操盤金額年減28.1%，降幅較11月收窄近2.6個百分點；12月百強房企銷售操盤金額按年持平，按月增長24.2%。

展望2025年，克而瑞預計，2025年新房成交規模或將延續持穩或穩中微降態勢，2025上半年止跌基本可以完成，而下半年或將延續弱復甦走勢，例如杭州、上海、成都、西安、天津、深圳等十城預期率先回穩。

克而瑞集團董事長丁祖昱認為一二手房成交總量可能在今年第1季下降兩成左右，但年增率仍上升四成；今年第1、2季70城將有過半數城市房價止跌，同時房地產開發投資累計年增速有望持平。

房地產 深圳 風險

延伸閱讀

林憶蓮跨年現身了！金曲連發青春記憶全回來

中國第6代戰機試飛畫面曝光 特殊三角翼引熱議

深圳高層豪宅氣爆釀火災 4層樓燒毀1女住戶墜樓慘死

中國大陸深圳灣高層豪宅爆炸瞬間恐怖影片曝光 途人遇建築殘渣掉落後四散

相關新聞

川普回歸喊漲關稅 陸企有門路可避

紐約時報報導，美國候任總統川普第一任執政期間對中國大陸進口商品開徵關稅，但大陸企業找到許多新管道讓產品銷入美國，關稅實際...

阿里分手大潤發出清高鑫股 將78%股權賣給德弘資本

繼出售銀泰百貨後，阿里巴巴集團昨（1）日發布公告，宣布子公司及New Retail與德弘資本訂立協議，出售所持高鑫零售（...

比亞迪全年銷量427萬輛蟬聯車市龍頭 長安、理想、零跑同寫佳績

大陸車企陸續公布去(2024)年全年銷量戰報，其中比亞迪全年銷量高達427.2萬輛，年增41.3%，不僅突破400萬輛的...

大陸車用國產晶片增至15%

中美科技戰持續升溫，根據美媒報導，大陸車用國產晶片比率已達15%左右。業界人士表示，雖然大陸目前生產的是低階通用晶片，但...

大陸百強房企去年銷售減30%

大陸房地產研究機構中指研究院發布最新報告稱，2024年大陸百強房企銷售總額約人民幣4.35兆元，年減30.6%，較上年度...

陸商務部：提升零售業創新 擴大內需切入點

新的一年到來，大陸商務部持續強調將擴大內需視為重點發展項目。大陸商務部在2024年12月31日發文，要將零售業創新提升，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。