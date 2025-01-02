大陸百強房企去年銷售減30%

大陸房地產研究機構中指研究院發布最新報告稱，2024年大陸百強房企銷售總額約人民幣4.35兆元，年減30.6%，較上年度擴大13.3個百分點，顯示百強房企銷售加速下滑態勢。

展望2025年，有專家認為上半年房市基本止跌，但大陸業內普遍保守認為：如果2025年上半年風險能夠出清，大陸房市有望在2025年下半年築底。

中指研究院指出，去年12月百強房企銷售額按年減少3.41%，降幅有所收窄，按月則增長28.86%。另一家機構克而瑞數據顯示，2024年百強房企實現銷售操盤金額年減28.1%，降幅較11月收窄近2.6個百分點；12月百強房企銷售操盤金額按年持平，按月增長24.2%。

展望2025年，克而瑞預計，2025年新房成交規模或將延續持穩或穩中微降態勢，2025上半年止跌基本可以完成，而下半年或將延續弱復甦走勢，例如杭州、上海、成都、西安、天津、深圳等十城預期率先回穩。

克而瑞集團董事長丁祖昱認為一二手房成交總量可能在今年第1季下降兩成左右，但年增率仍上升四成；今年第1、2季70城將有過半數城市房價止跌，同時房地產開發投資累計年增速有望持平。