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經濟不景氣 陸去年電影票房跌回9年前

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸經濟不景氣也反映在電影票房。據財新網引述相關專業機構統計數據指出，截至去年十二月三十一日十九時，去年大陸全國電影票房收入達人民幣四二三點八億元（約台幣一九○七億元），較前一年下降百分之廿三，大陸全國觀影人次為一○點○七億，下滑百分之廿二，流失二點九一億人次。

據大陸市調機構貓眼研究院發布「二○二四中國電影市場數據洞察」報告，去年全年大陸上映新片共五八五部，較前一年減少卅二部，已接近疫情前水準。然而對比之下，去年全年大陸票房卻倒退回九年前，甚至不足二○一五年的四三七點七三億元。

在電影票房不振的同時，大陸的電影院數量卻持續增加。二○二四年，大陸全國有一萬三三○四家影院，較前一年增加了五○四家，螢幕數成長率為百分之四點五。

前述洞察報告指出，喜劇是當前大陸電影市場最「吸金」的類型。由賈玲自導自演的勵志喜劇「熱辣滾燙」以人民幣三四點六億元，奪得全年票房冠軍。不過，在二○二四年大陸前十大賣座電影中，只有兩部外國影片，分別為排名第九和第十的「哥吉拉與金剛：新帝國」和宮崎駿動畫「蒼鷺與少年」。

洞察報告認為，綜合來看，去年大陸電影市場表現喜憂參半，一方面面臨優質內容供給不足的挑戰，但另一方面，多元題材嘗試滿足觀眾多元化觀影需求，市場成長空間仍然龐大。

央視昨報導，據大陸國家電影局統計，二○二四年大陸全年電影票房為人民幣四二五點○二億元。其中，大陸國產影片票房為三三四點三九億元，占比為百分之七六點六八。

人民幣 電影

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