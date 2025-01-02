川普回歸喊漲關稅 陸企有門路可避

紐約時報報導，美國候任總統川普第一任執政期間對中國大陸進口商品開徵關稅，但大陸企業找到許多新管道讓產品銷入美國，關稅實際作用因此降低；即將上台的川普新政府準備再度祭出關稅，陸企可能同樣有辦法規避。

二○一八年，川普政府對大陸進口腳踏車開徵關稅時，腳踏車製造商肯特國際公司執行長卡米勒發現腳踏車製造業出現奇特的變化。腳踏車工廠紛紛把最終製造與組裝環節移出大陸，在台灣、越南、馬來西亞、柬埔寨、印度設廠，如此一來雖然絕大多數零件仍來自大陸，但成品出口到美國就不必加徵百分之廿五關稅。

公司總部位於南卡州、產品在沃爾瑪等零售店販售的卡米勒說：「關稅的淨效應就是中國企業在其他國家設廠。」他說，這讓企業與消費者都增加成本，卻無助於增加美國本土製造產量。

卡米勒稱，受關稅影響，他被迫多次提高售價。他說，關稅其實沒好處，所謂的效果遭誇大。

報導指出，川普第一任期間對大陸商品祭出關稅，認為將迫使業者在美國設廠，某些企業切斷與大陸往來，其他企業雖把工廠遷離，但保持與大陸的關係。

經濟專家說，不管是陸企或跨國企業，都還是大量仰賴大陸產品與零件，這些貨品在大陸境外工廠製造然後銷往美國，也就是大陸產品只是繞道進入美國，避開關稅。全球供應鏈並沒有因關稅變得更強大或更多元化，反而讓企業與消費者負擔加重，因為某些大陸產品輸美之前在世界各地繞了一圈。

國際貨幣基金第一副總裁戈匹納斯今年五月在演說中表示，貿易與投資繞經墨西哥、越南等第三方「鍵接國」進行，讓美中直接貿易脫鉤對全球經濟的衝擊獲得緩解，這個現象是否有助於促進多元化投資、增進供應鏈韌性則是未知數。

智庫機構「外交關係委員會」資深研究員賽瑟說，美國對大陸產品加徵關稅的最主要影響，就是鼓勵企業設法避開關稅。他說，美中雙邊貿易降低，但全球貿易並沒影響。