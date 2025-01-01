日媒：大陸對美貿易依賴度創新低 為川普2.0做準備

「川普2.0」將為中美關係及經貿往來再掀波瀾。日媒稱，隨著大陸認為川普可能實施的關稅做準備，美國對華貿易市占，已降至自2001年大陸加入世界貿易組織（WTO）以來的最低水準。這代表大陸對美國貿易的依賴度創下新低。

「日經亞洲」引述大陸海關方面2024年12月公布的數據指出，以美元計算，2024年前11月，美國占大陸進出口總額比重為11.2%，較2001年的市占下降了4.6個百分點，這些數據涵蓋商品貿易。

自川普在首個執政任期內挑起貿易戰，大肆對大陸加徵關稅以來，大陸開始減少對美國貿易的依賴，加強貿易多元化。川普再次掌權之際，中方正對可能出現的新一輪貿易緊張局勢嚴陣以待。

報導指出，自2005年左右開始，隨著大陸加大對快速發展中的新興經濟體的出口，美國在大陸貿易中所佔的市占出現大幅下降。僅在2019年貿易戰期間，美國在大陸出口中所佔的市占就下滑了2.5個百分點。

2024年前11月，大陸對美國出口的商品佔大陸總出口額的14.6%，為2001年以來的最低水準；而大陸從美國進口的商品所佔份額，則從峰值下降4.4個百分點至6.3%。

報導認為，大陸大部分出口都流向東南亞。2024年前11個月，大陸對東協成員國的出口總額超過5200億美元，佔出口總額的16%，超過任何其他國家或地區集團。

報導稱，大陸出口商紛紛將銷往美國的產品通過第三國轉運以規避關稅，也可能是造成這些現象的因素之一。

在進口方面，大陸對美國的糧食和其他大宗商品的依賴程度已經降低。2024年前11月，大陸最大的黃豆進口國是巴西，約佔黃豆進口總量的70%，而美國約佔20%。

2017年貿易戰爆發前，巴西約佔大陸黃豆進口總量的一半，而美國約佔30%。大陸從美國進口的小麥所佔市占，也已從2017年的近40%降至20%以下，而澳洲、加拿大和法國已成為市占更大的供應商。